Viernes 19 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

En el Quindío advierten sobre la disminución en un 20% en la donación de sangre, desde la Cruz Roja encienden las alarmas por la alta demanda en temporada decembrina

Precisamente la situación es compleja por la disminución de la donación de sangre en el departamento puesto que la comunidad no está acudiendo a la solidaridad generando un déficit importante de las unidades.

La directora del banco de sangre de la Cruz Roja Seccional Quindío, Olga Lucia Fernández indicó que es preocupante el panorama puesto que no han alcanzado ni a captar 200 unidades en lo que va del mes cuando la meta es de 1.000 por mes.

Reconoció que la situación es crítica porque en esta temporada de Navidad y Año Nuevo los requerimientos son mayores ya que se incrementan los accidentes de tránsito y las personas quemadas por lo que urgen las unidades para solventar las diferentes situaciones que se registran en el departamento.

Explicó que el primer semestre del año disminuyó la donación de sangre en un 30% y actualmente están entre un 20 a 25% lo que genera la alta preocupación frente a la situación.

Destacó que si desde el banco de sangre contarán con 600 donantes habituales obtendrá 600 unidades de sangre cada tres meses de un mismo donante lo que marca la diferencia.

En un 50% incrementó el número de quemados con pólvora en el Quindío durante el mes de diciembre, los mayores de edad son los más afectados

Respecto al mismo periodo del año anterior se evidencia un incremento significativo de lesionados con pólvora en el departamento, ya van 13 quemados donde 10 son mayores de 18 años de edad y 3 menores.

Recordemos que los primeros dos casos se presentaron el 1 de diciembre, el otro caso el 3 de diciembre, en la noche de velitas del 7 de diciembre dos casos, el 8 fue crítico puesto que el reporte fue de 6 afectados con pólvora, el otro lesionado el 9 de diciembre y el último caso se presentó el día 13.

La secretaria de salud del departamento, Luis Fernanda Arcila informó que el año pasado no se registraron menores de edad afectados por lo que la preocupación aumenta ya que este año el panorama ha cambiado en ese sentido.

En Armenia son 12 afectados, dos menores de edad y Calarcá registra el otro caso que completa los 13 en total en el departamento.

Según el instituto nacional de salud el tipo de lesión es por quemadura y laceración donde la manipulación es la principal causa de la afectación.

La Secretaría de Salud del Quindío adelantó un proceso de zonificación de malas prácticas en la disposición final de llantas usadas en los municipios de Circasia, Quimbaya y Calarcá.

Esta estrategia, desarrollada por medio del programa Enfermedades Transmitidas por Vectores, tuvo como objetivo principal mitigar la proliferación de vectores transmisores de enfermedades como el dengue, la malaria, la fiebre amarilla y el chikungunya.

Gracias a la articulación con los planes locales de salud, las Alcaldías municipales, líderes ambientalistas, el sector privado y propietarios de montallantas y lavaderos de vehículos, se implementó con éxito el proyecto piloto denominado La Ruta de las Llantas, logrando la recuperación de 4,2 toneladas de este residuo que se encontraba en lotes baldíos, zonas boscosas, quebradas y establecimientos sin una ruta adecuada de disposición final.

La capital quindiana se alista para vivir este 19 de diciembre una nueva edición de “Armenia Despierta”, una iniciativa liderada por la Alcaldía de Armenia, en alianza con Fenalco, que busca dinamizar la economía local y fortalecer el comercio organizado en el marco de la temporada navideña.

La directora ejecutiva de Fenalco Quindío, Diana Patricia López Echeverri, extiende la invitación a los ciudadanos a adelantar sus compras decembrinas para el 24 de diciembre en los establecimientos comerciales de la ciudad, aprovechando los descuentos especiales, actividades culturales y espacios pensados para el disfrute de las familias.

Por su parte el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento afirmó que cuentan con un dispositivo especial en articulación con la secretaría de gobierno de la ciudad y los gremios como Fenalco y la cámara de comercio de Armenia y del Quindío.

Aclaró que no solo se contará con la presencia de la Policía, sino que habrá apoyo del Ejército para garantizar que la jornada se realice sin ningún tipo de contratiempo. Dijo que la directriz está enfocada a la actividad y actitud de servicio en las calles como requisa y solicitud de antecedentes judiciales.

En las últimas horas se registró un trágico accidente de tránsito en la vía La Y -Calarcá en el sector de la recta de la Bella por accidente de tránsito. Un motociclista identificado como Rodolfo Cárdenas de 53 años perdió la vida cuando chocó contra un vehículo de carga.

Desde la secretaría de Infraestructura del Quindío informaron que adelantan acciones para atender la situación presentada en el sector conocido como La Siberia, sobre la vía que comunica a La Española con Barragán.

De acuerdo con el informe técnico, este punto no está relacionado con el río ni con procesos de socavación por corrientes hídricas, sino que el daño se originó por el taponamiento de una obra existente en el lugar.

Explicaron que aunque se presentó una pérdida parcial de la banca, actualmente no se evidencian grietas adicionales, ni indicios de que el fenómeno sea progresivo hacia una pérdida total.

El candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático en el Quindío, Jesús Bedoya denunció intimidación y persecución en recorrido de campaña

En las últimas horas el candidato Jesús Bedoya denunció que en medio de un recorrido de campaña que realizaba en el barrio Villa del Centenario de Armenia fue víctima de un acto de intimidación y persecución, al igual que todo el equipo de campaña.

Dio a conocer a través de un comunicado de prensa que un hombre con comportamiento sospechoso los siguió y tomó fotos a familia, a cada integrante del equipo y a él mismo generando un ambiente de alerta y vulnerabilidad que impacta directamente a la democracia. El candidato manifestó que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de que se establezca la respectiva investigación para dar las claridades frente al hecho.

Resaltó que no es un show ni debe minimizarse este tipo de actuaciones puesto que se sintió perseguido e intimidado por eso decidió denunciar públicamente para que estas prácticas no se repitan.

Enfatizó que el partido Centro Democrático ha sido centro de amenazas en todo el país y el atentado de Miguel Uribe es una prueba clara de la situación crítica que vive el país.

El comité de cafeteros del Quindío informó que invirtieron más de 5 mil millones de pesos en lo corrido del año para impulsar el desarrollo de las familias caficultoras

En el marco del evento de cierre de año, el Comité de Cafeteros del Quindío presentó un destacado balance de gestión, resaltando la inversión de más de $5.800 millones en proyectos productivos, sociales y ambientales, orientados a fortalecer la caficultura, mejorar la productividad y promover el bienestar de 5.300 familias cafeteras del departamento.

Durante la jornada se abordaron temas prioritarios como la sostenibilidad, el desarrollo social, la gestión ambiental, las conclusiones del Congreso Cafetero y las líneas de negocio del Comité, espacios que permitieron fortalecer la visión gremial y el compromiso con el futuro de la caficultura quindiana.

El director del comité de cafeteros del departamento, José Martin Vásquez dijo que finalizando año presentaron el informe de gestión del todo el trabajo realizado en todo el Quindío.

Dando a conocer que en 2025 se sembraron cerca de 9.000 árboles nativos, se capacitaron 400 personas en adaptación al cambio climático y buenas prácticas ambientales, y se entregaron especies nativas y amenazadas a 100 caficultores de Filandia.

Se llevó a cabo en el departamento del Quindío una campaña enfocada en la reconstrucción emocional y física de mujeres sobrevivientes de cáncer de seno, brindando acompañamiento a quienes han pasado por mastectomías unilaterales o bilaterales, como parte de su proceso de recuperación y resignificación personal.

Adriana Gómez, esteticista y micropigmentadora, dio a conocer que esta iniciativa nació a partir de su propia experiencia como paciente oncológica de cáncer de mama. Motivada por el deseo de devolverles seguridad y confianza a otras mujeres, impulsó este proyecto que se realizó por primera vez el 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2025 gracias al apoyo de Quindicancer, y en compañía con el Mastologó Juan Pablo Molina.

El proceso se lleva a cabo mediante micropigmentación paramédica, una técnica llamada “Areola Flower” que permite la reconstrucción visual del pezón y la areola de manera natural.

Adriana Gómez señaló además que este proyecto nació con la intención de realizarse de manera anual, con la proyección de llevarse a cabo cada mes de octubre, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Asimismo, expresó su expectativa de que para el próximo año se logre ampliar su alcance con el respaldo de la Gobernación del Quindío

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Quindío informó que adelantan el acompañamiento para los jóvenes que integran el centro de menor infractor para la época de Navidad

En los últimos meses ha sido recurrente la alteración de orden público en el Centro de Atención Especial, CAE La Primavera de Montenegro.

La directora encargada del ICBF regional en el departamento, Alexandra Candelo reconoció que por fortuna no se han registrado nuevos casos entendiendo que han reforzado las medidas para evitar este tipo de situaciones que impactan en el orden público.

La funcionaria dijo que están dentro de la normalidad y que en estas fechas pueden estar inestables emocionalmente debido a la época y la falta que les hacen sus familias.

Ante esto dijo que los equipos psicosociales del operador establecen el acompañamiento correspondiente para manejar de la mejor manera sus emociones.

Armenia se convierte en el epicentro de la lectura y la cultura con una nueva edición del Gran Outlet de Libros Navideños, una iniciativa liderada por Dislectura que busca superar las cifras récord alcanzadas en su versión anterior.

El director nacional de Eventos de Lectura y del Gran Outlet de Libros, Martín Pinzón, informó que hasta el próximo 21 de diciembre el centro comercial Plaza Flora será sede de esta jornada literaria, que ofrece una amplia variedad editorial. Para esta edición, a la ciudad llegaron cerca de 500.000 libros, todos nuevos y originales, con precios que comienzan desde los 5.000 pesos.

Martín Pinzón afirmó que la expectativa para esta edición es superar la venta de más de 7.200 libros, teniendo en cuenta que la jornada cuenta con un día adicional y que, desde su inicio, ha registrado una respuesta positiva por parte del público.

El alcalde de Córdoba expuso que avanzan en el proceso para la actualización catastral

Una de las inquietudes de los ciudadanos es lo que tiene que ver con la actualización catastral en los municipios como fue el caso de Armenia que generó inconformidad y polémica.

El alcalde del municipio cordillerano, Guillermo Valencia expresó que ya firmaron el convenio para iniciar con la actualización catastral por lo que el IGAC aprobó una actualización para los sectores rurales de Génova, Pijao y Córdoba.

Fue claro que apenas están en el proceso de socialización, pero ni los alcaldes tenían conocimiento, aunque fue claro que es una exigencia y deben acogerla. Enfatizó que cuando inicien como tal con el proceso tratarán de ser lo más livianos en el tema de impuesto como son tarifas mínimas para la gente.

La Alcaldía de Armenia atenderá en jornada continua el próximo miércoles 24 de diciembre, en las dependencias del nivel central. De acuerdo con la decisión adoptada, el horario de servicio al público para ese día será de 7:00 a. m. a 3:00 p. m., conforme a lo expuesto en la parte motiva del Decreto No. 620 del 2025.

Las dependencias que, por la naturaleza de sus competencias y funciones requieran disponibilidad permanente o prestación continua del servicio, no estarán sujetas a esta decisión. En este grupo se encuentran el Cuerpo Oficial de Bomberos y los Agentes de Tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia.

La medida no afecta a los entes descentralizados del municipio, en virtud de su autonomía administrativa. La Administración Municipal precisó que las labores habituales se retomarán el lunes 29 de diciembre.

La Selección Quindío de natación finalizó su participación en el Campeonato Nacional Interclubes FECNA 2025, competencia realizada en la ciudad de Medellín, Antioquia.

El balance general fue altamente positivo, al conseguir un total de nueve medallas, resultado que ratifica el crecimiento competitivo del equipo y consolida el proceso deportivo con miras a los Juegos Nacionales 2027.