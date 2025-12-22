Julián Millán entró en el Ranking de los jugadores con más recuperaciones durante el 2025

Julián Millán hace parte del ranking de jugadores con más recuperaciones durante 2025 / SofaScore

En las últimas horas, Sofascore publicó el ranking de los cinco jugadores con más recuperaciones durante el 2025 en las ligas latinoamericanas. En la lista aparece Julián Millán con 535, siendo el único colombiano en el top.

Alexis Gamboa de Alajuelense de Costa Rica es quien lidera el ranking con 673 recuperaciones, seguido de Jorge Sotomayor de Deportivo Mixco de Guatemala con 568 y Emanuel Hernández de CD Olimpia de Honduras.

Julián Millán se despidió de Independiente Santa Fe a finales de 2024, club en el que permaneció durante dos años, disputó 76 partidos y anotó seis goles. La decisión se tomó con el objetivo de continuar su carrera deportiva en el exterior, por lo que a comienzos de enero de 2025 llegó a Nacional de Montevideo, equipo en el que se ha destacado gracias al excelente rendimiento que ha mostrado a lo largo del año.

Es preciso mencionar que en el 2025, Julián Millán disputó 46 partidos, en los cuales anotó cuatro goles, generó tres asistencias y recibió nueve tarjetas amarillas; además jugó seis partidos en la Copa Libertadores.

El jugador colombiano regresará a las canchas el próximo año para disputar el torneo de clubes más importante de Sudamérica, tras renovar su vínculo con Nacional de Montevideo hasta diciembre de 2027. La operación benefició a Inter Palmira, club que y lo había prestado anteriormente a Independiente Santa Fe, el cual recibió una suma cercana a los 500 mil euros por la transferencia.