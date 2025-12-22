Horóscopo de hoy, 22 de diciembre, del Profesor Salomón: Hoy debe encender una vela de color dorado

Para las personas nacidas en una fecha como la de hoy, 22, se les considera maestros que vienen a la vida a orientar a los demás, pues son personas muy sabias y que cuentan con mucha fuerza, poder, y cuyo año iniciará con mucha prosperidad y riqueza. Esto gracias al portal que se ha abierto debido al reciente solsticio.

El número del día es el 4470, la recomendación, encender una vela dorada o amarilla para la riqueza, el color del día es el verde de la esperanza, y la fruta, es la manzana roja.

Le podría interesar: Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 22 al 28 de diciembre

Horóscopo del día 22 de diciembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Para las personas nacidas bajo el signo aries, no deben desanimarse frente a las cosas a situaciones que no han salido como ha querido, por esto debe ser paciente y entender los planes que el universo tiene para usted. Por otro lado, pronto le llegará una gran oportunidad relacionada con el tema de vivienda, ya sea una compra o una venta.

Número del día: 4077.

Recomendación: La casa de Santa Marta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Para las personas del signo leo, la plata estará llegando en una cantidad más que suficiente, por esto, debe prepararse, pues todas sus perspectivas económicas serán favorables. Por otro lado, tendrá mucha estabilidad, por esto, no debe preocuparse, pues no tendrá cambios drásticos que lo puedan afectar.

Número del día: 0133.

Recomendación: El velón lluvia de plata.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Para el signo sagitario, todo lo que tenga que ver con su pareja tendrá gran importancia, por tanto, si ha tenido algún problema o desacuerdo debe solucionarlo pronto. Sin embargo, si no tiene pareja, posiblemente llegará alguien a su vida. Además, si ha tenido algún proyecto o negocio en mente, pronto se le podrá dar y será muy prospero.

Número del día: 2250.

Recomendación: Las feromonas.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Las personas cáncer, les llegará algo muy importante relacionado con la firma de unos documentos antes de que finalice el año y que será muy favorecedor. Además, tendrá algo relacionado con dinero, ya sea que se encuentra, le pagan o se gana algo, lo que será muy importante para calmar los nervios y cerrar el año de la mejor manera.

Número del día: 1598.

Recomendación: La champaña de brindis.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Para las personas nacidas bajo el signo escorpión, tendrán algo relacionado con el amor, ya sea que aclarará o fortalecerá su parte emocional, además tendrá que se va y que se queda para el siguiente año. Por otro lado, tendrá propuestas de trabajo, o también puede ser, que si ya tiene uno, le ofrezcan un aumento.

Número del día: 0234.

Recomendación: El vino para el amor.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Para las personas del signo piscis, tendrán mucha alegría, satisfacción, poder y bienestar en lo que resta de año. Además, hay proyectos que podrá llevar a cabo y llegarán personas que le ayudarán a materializar sus ideas.

Número del día: 7980.

Recomendación: Las 33 mieles de la prosperidad.

Le podría interesar: Este es el signo del zodiaco de las 6 personas más ricas de Colombia: No hay ningún político

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Las personas del signo tauro deben tener mucho cuidado, pues el profesor Salomón asegura que hay personas envidiosas que podrían estar haciendo cosas en su contra, por esto, no debe revelar sus planes para finalizar el año. Por otro lado, si quiere iniciar nuevos proyectos, téngalos presentes, pues el siguiente año podrá llevarlos a cabo.

Número del día: 3370.

Recomendación: El agua direccionada del éxito.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Para las personas del signo virgo, tendrán mucho trabajo para cerrar el año, además, si han tenido en sus proyectos algo relacionado con un vehículo, ya sea comprar o vender, debe realizarlo, pues esto le traerá muy buena energía.

Número del día: 0044.

Recomendación: El kit de suerte rápida.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Las personas del signo capricornio, deben tener en cuenta que están en un momento donde todo lo pueden lograr, que también tendrán ideas fantásticas, podrán comprar cosas, viajar, y en general todo estará mejorando de una forma vertiginosa. Por otro lado, los juegos de azar estarán a su favor.

Número del día: 7590.

Recomendación: La garrafa de la prosperidad.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Para las personas de este signo, el trabajo estará muy bien, su vida laboral está activa y podrá mejorar todos los aspectos relacionados con esto. Por otro lado, en cuanto a su familia, también estarán pasando por un gran momento, donde podrá darles lo que quieran y habrá reconciliaciones si es el caso.

Número del día: 9870.

Recomendación: Las espigas.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Para las personas libra, se les dará algo que han querido desde hace mucho tiempo, por esto, no deben rendirse en sus deseos y proyectos, con relación a esto, todo lo que emprenda o realice en lo que resta del año, será muy exitoso, pues también será la razón de que tenga un 2026 muy prospero.

Número del día: 0442.

Recomendación: El velón abre caminos.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Las personas nacidas bajo el signo acuario, tendrán invitaciones a viajes o salidas que debe aprovechar, pues serán experiencias que podrá disfrutar. Pero también, les llegarán situaciones relacionadas con el trabajo, para recuperar, mejorar o fortalecer este aspecto de su vida.

Número del día: 0442.

Recomendación: El dólar.

Otras noticias: Signos a los que el amor les llega en diciembre 2025: predicciones y conexiones