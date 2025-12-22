En Apartadó recuperaron el cuerpo de un joven que había desaparecido hacía doce años

Apartadó - Antioquia

Una madre que durante 12 años no perdió la esperanza de volver a su hijo comienza a cerrar un ciclo de incertidumbre, ya que luego de una intensa búsqueda, su hijo de 18 años fue encontrado sin vida en una zona rural del municipio de Apartadó en el Urabá antioqueño. Recuerda la señora que la última conversación que tuvo con el muchacho fue: “Usted se va y cuando vuelva le voy a dar una pela”. Y el hijo respondió: “No, ma, por qué me va a pegar, yo ya soy mayor de edad, yo ya puedo hacer lo que quiera”.

El joven estuvo desaparecido 12 años desde cuando salió de la población de Dabeiba en el occidente de Antioquia y, por consecuencia del conflicto armado, fue asesinado e inhumado en la vereda Buenos Aires en el corregimiento de San José de Apartadó, cerca del río La Sucia.

“Y gracias a la información que recibimos de campesinos, de habitantes del corrimiento San José Apartado, como de otros aportantes que participaron también directamente del conflicto armado, pudimos identificar el lugar en el cual se encontraba este cuerpo, que estaba en una zona montañosa, boscosa, con una pendiente muy alta, y al lado del sitio incluso sabíamos que había unas botas pantaneras que presuntamente correspondían a esta persona desaparecida”, Juan Camilo Gallego Castro, funcionario Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La entidad recordó que en la subregión del Urabá antioqueño existe un universo de 3.500 personas desaparecidas en el Plan Regional de Búsqueda del Eje Bananero.

“Se invita a todas las personas que tengan familiares desaparecidos o tengan información que permita encontrar a una persona desaparecida a que se comunique a la línea telefónica 3162842561”, invitó la Unidad de Víctimas.