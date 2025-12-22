Desarticulan banda dedicada al hurto de motocicletas en Medellín

Medellín, Antioquia

Cuatro personas señaladas de integrar una banda dedicada al hurto de motocicletas fueron capturadas en Medellín, tras una investigación que se extendió por diez meses y permitió esclarecer al menos ocho robos ocurridos en distintos puntos de la ciudad.

Según el proceso judicial, la estructura contaba con un coordinador y tres integrantes que operaban principalmente en horas de la madrugada.

Para desplazarse e identificar las motocicletas, utilizaban vehículos de transporte público, especialmente taxis, y posteriormente cometían los robos bajo dos modalidades: el hurto por halado y el atraco con arma de fuego.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, explicó que los delincuentes seleccionaban los vehículos aprovechando factores de oportunidad durante la noche y la madrugada.

En varios de los casos, las motocicletas eran violentadas y trasladadas hasta el sector de Enciso, donde presuntamente eran comercializadas luego de procesos de regrabación.

Durante la investigación se realizaron interceptaciones telefónicas, inspecciones judiciales, entrevistas y reconocimientos fonográficos, elementos que permitieron vincular a los capturados con ocho hechos que ya habían sido denunciados por las víctimas.

Las personas detenidas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y receptación.

Las autoridades señalaron que el caso hace parte de las acciones para enfrentar el hurto de motocicletas y debilitar las estructuras criminales que operan en Medellín.