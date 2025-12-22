Dago García, contar una país a través de la pantalla

Como una carrera de relevos describe Dago García, vicepresidente de producción y contenidos de Caracol Televisión, el trabajo que realiza todos los días, “cada producto tiene una concepción, una escritura, una realización, pero cuando estoy en la realización de un proyecto, ya estoy en las primeras de cambio de otro proyecto, casi siempre estoy trabajando en tres frentes diferentes que están en un momento distinto y al tiempo pienso cuál será la próxima película, el montaje de teatro o la edición de una serie”. García cuenta la realidad de la clase media, busca que los colombianos se sientan identificados con lo que cuenta en la pantalla, genera emociones y se alimenta de experiencias que han vivido las personas. Recientemente El Paseo, una serie de películas que llegará a su octava edición, fue lleavd al teatro, una experiencia que reconoce, representó un gran desafío, “en el teatro hay un solo espacio, en lo audiovisual se genera acción en distintos lugares, pero en el teatro es solo ese espacio, entonces todo lo resuelve la palabra, en el cine la acción, el teatro es el reino de la palabra y hay que lograr que lo que se cuente sea más emocionante que lo que se ve”.

Sin embargo, esta no es la primera experiencia de Dago García en el teatro, ya había presentado algunas obras como Infraganti, que después fue llevada al cine o la experiencia de Cepeda en Tablas, en la que había un coro góspel y que inspiró otra película, “entonces ese tránsito de televisión, cine, teatro son comunes y cada uno tiene su especificidad”.

Por cuenta de sus obras y la conexión que ha generado con la audiencia, García se siente un representante de la clase media, “el cine es rico en reflejar la marginalidad y gracias al cine hay una realidad que el país ha conocido, gracias a esa mirada que ha tenido el cine sobre la marginalidad, como lo hizo Víctor Gaviria, como se hizo en El Poeta, pero pocos se ocupan de la clase media, y yo busqué la forma en cómo se reflejaba esa clase media, que es la mayoría y donde he sentido que los grandes públicos me acompañan”.

Desde su posición como vicepresidente de producción de Caracol Televisión ha enfrentado el reto que significa la llegada de las plataformas de streaming, que en un principio amenazaron el futuro de la televisión, sin embargo, cuenta que se ha creado un sistema de economía solidaria en la que el streaming pone el componente de la distribución y los canales el componente de producción, “nos convertimos en aliados, pero no todo lo de la pantalla va a los streaming, también proveemos contenido y les hacemos contenido original, pero también tenemos esquemas de coproducción, hay relaciones en las que dependemos unos de otros y hay ecosistemas de economía solidaria”.

Finalmente en 2026 presentará Gringo, una película que va en dirección a lo que se hizo hace algunos años con El olvido que seremos, buscando explorar temáticas y aproximaciones diferentes a la guerra y el estado de zozobra que ha vivido el país, “es buscar la forma de reflexionar sobre la guerra desde las relaciones humanas”.