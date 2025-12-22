10° Megacolegio entregado en Bolívar es la I.E. Mauricio Nelson Visbal en San Estanislao de Kostka

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, inauguró oficialmente las modernas instalaciones de la Institución Educativa Mauricio Nelson Visbal, que beneficiarán a 1.800 estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, llegó al municipio de San Estanislao de Kostka para inaugurar oficialmente un nuevo megacolegio, el número 10 entregado por la administración Bolívar Mejor en sus dos primeros años de gobierno.

Aunque los estudiantes se encuentran en periodo de vacaciones, muchos no quisieron perderse este importante acto y llegaron desde tempranas horas para recibir, de manos del propio mandatario departamental, una de las obras más esperadas de 2025: las nuevas instalaciones de la Institución Educativa Mauricio Nelson Visbal, consideradas el mejor “aguinaldo” para iniciar el año 2026.

“Estoy contento porque llegó el número 10. Dijimos que para el 2026 San Estanislao tendría su nuevo megacolegio para comenzar el año con todas las condiciones y sin excusas. Esto significa que, prácticamente, cada dos meses estamos entregando un megacolegio en el departamento, todos con comedor y cocina, porque debemos garantizar no solo la educación, sino también la seguridad alimentaria de nuestros estudiantes”, expresó el gobernador Yamil Arana Padauí.

El mandatario fue enfático al señalar que Bolívar es uno de los departamentos que más invierte en infraestructura educativa en relación con sus ingresos, y aseguró que la meta de su administración es continuar fortaleciendo este sector estratégico. En ese sentido, anunció que el objetivo es construir 23 nuevos megacolegios durante su periodo de gobierno, beneficiando a más de 60 mil estudiantes.

“Para el próximo mes de enero ya tenemos programada la entrega de dos megacolegios más en el sur de Bolívar, porque nuestro propósito es transformar la vida en todos los territorios del departamento”, agregó.

Cabe destacar que la Gobernación de Bolívar ya garantiza el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en un 95 % para los colegios oficiales del departamento en 2026.

Asimismo, el gobernador resaltó que estas modernas instalaciones también están concebidas para ampliar el acceso a la educación superior.

“Nuestra intención es que las instituciones de educación superior vayan a buscar a los estudiantes y no que los estudiantes tengan que desplazarse para encontrarlas”, puntualizó.

Por su parte, Daniela Sarmiento Fontalvo, personera estudiantil y recién egresada de la institución, celebró la entrega de la obra, aunque señaló que no podrá disfrutarla directamente.

“Estamos muy contentos porque los estudiantes que vienen tendrán mejores condiciones y una mayor motivación para estudiar”, manifestó.

El nuevo megacolegio, que contó con aportes de EnTerritorio, atenderá a una población de 1.800 estudiantes en 39 salones de clase. Además, dispone de cancha múltiple, biblioteca, sala de informática, laboratorios, un amplio comedor y una cocina completamente equipada, lo que permitirá la preparación de alimentos directamente en la institución.