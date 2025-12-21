Ya fueron liberados los dos líderes sociales retenidos por el Clan del Golfo en Anorí

Anorí- Antioquia

En la mañana de este domingo se logró la liberación de las cinco personas que permanecieron retenidas por el Clan del Golfo durante más de 24 horas en el corregimiento de Liberia de Anorí. Fuentes de la zona manifestaron a Caracol Radio que esto se logró gracias a una mediación de organismos internacionales, organizaciones sociales del territorio y la Defensoría del Pueblo.

Las cinco personas, entre ellas un concejal y el presidente de la Junta de Acción Comunal, además de otras personas de la comunidad, se encuentran bien de salud luego de la retención forzada del grupo ilegal que hizo una incursión armada desde el pasado viernes, según la denuncia del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Líderes de la zona han manifestado que desde hace varios meses han insistido a las autoridades en el riesgo en el que están los líderes sociales en Anorí, especialmente en Liberia-Charcón.

Acciones de la fuerza pública

El coronel Gabriel Andrés Maje Gómez, comandante de la Brigada 14, que tiene jurisdicción en el nordeste de Antioquia, manifestó que las tropas ya lograron ingresar al corregimiento luego de usar artillería pesada para generar la seguridad de los militares. Sin embargo, denunció que el Clan del Golfo tenía preparados campos minados para afectar a los uniformados.

“Durante el avance de las tropas, se logró ubicar y neutralizar varios campos minados y artefactos explosivos improvisados, elementos que inicialmente limitaron el avance de las unidades. No obstante, gracias a las capacidades operacionales y al trabajo especializado de nuestros hombres, las tropas ya se encuentran en el corregimiento”, dijo el oficial.

Se espera que el ejército permanezca en el territorio para que se eviten nuevas acciones criminales de los grupos ilegales que se disputan el control de la zona.