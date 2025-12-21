Un mural de Ibagué fue nominado entre los mejores del mundo

Ibagué

La plataforma Street Art Cities, líder mundial en la documentación y promoción del arte callejero, nominó al mural del corregimiento de Toche como uno de los mejores del mundo en su concurso mensual. Esta obra fue creada como parte de la estrategia ‘Plan Fachada: La Excusa es el Color’, liderada por la Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría de Desarrollo Económico.

La iniciativa busca embellecer diferentes espacios de Ibagué, dinamizar la economía de sus habitantes, fortalecer la identidad cultural y atraer el turismo hacia zonas rurales y urbanas.

La votación, que inició de manera excepcional el 20 de diciembre, estará abierta durante 10 días y se puede efectuar a través del siguiente link: https://streetartcities.com/awards/2025-12/nominees. Al realizar la votación, el usuario recibirá un correo electrónico de confirmación para validar su apoyo (este es un paso indispensable para que el voto sea contado).

“Por eso los invito con el corazón, a todos los ibaguereños y tolimenses, para que voten por este mural. Cada voto es un acto de amor por nuestra ciudad. Hagamos que el mundo vea de lo que somos capaces de crear juntos. Votemos por Toche, votemos por Ibagué”, indicó Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico.

Los murales nominados reciben visibilidad local e internacional. Los tres primeros lugares de cada mes clasifican de manera automática a la categoría “Mejor Mural de 2025”, que se anunciará en enero de 2026.

“Esta obra está ubicada en la institución de Toche y en ella está representada una protectora: una mujer que lleva en sus manos una palma de cera como símbolo de resistencia y de cuidado al medioambiente, y obviamente a este paisaje cultural que es el que nos llena de orgullo. Qué bonito poder llevar ese mensaje y esa imagen al resto del mundo”, indicó Tiago Castillo, el artista que pintó el mural.

La nominación destaca el impacto del arte urbano como herramienta de transformación social, embellecimiento del territorio y fortalecimiento de la identidad, llevando el talento ibaguereño a una vitrina internacional junto a murales de más de 100 países.