“Recibimos el anuncio pero pedimos más”: Defensora del Pueblo tras ‘mensaje de paz’ del ELN

Colombia

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció tras el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de declarar un cese al fuego unilateral durante la temporada de Navidad y Año Nuevo, una decisión que, según dijo, genera alivio, pero también profunda preocupación por los antecedentes del grupo armado.

Marín, al decir que, aunque es positivo que el ELN mencione el respeto a la población civil, en la práctica sus acciones han causado daños sostenidos a comunidades en distintas regiones del país.

La defensora sostuvo que un verdadero gesto de coherencia por parte de esa guerrilla sería la liberación incondicional de todas las personas que permanecen secuestradas. “Ese sería un mensaje claro de compromiso real con la población civil”, indicó.

Marín también hizo un llamado a que el cese de hostilidades no se limite únicamente a acciones contra la Fuerza Pública y población civil, sino que incluya el fin de las confrontaciones con otros grupos armados ilegales. “El ELN mantiene enfrentamientos armados con distintos grupos en varias zonas del país, y esas disputas también generan graves afectaciones humanitarias”, advirtió, al tiempo que pidió a los demás actores armados un alivio similar para las comunidades al cierre del año.

La defensora recordó además que no es la primera vez que el ELN anuncia un cese al fuego en esta época. Hace un año, explicó, tras un anuncio similar, en enero se registró una intensificación de la violencia. Como ejemplo, mencionó la situación en el Catatumbo, donde se desató una confrontación que provocó el mayor desplazamiento masivo de la historia reciente del país. “Allí se infundió un miedo generalizado en miles de personas inocentes”, señaló.

Finalmente, Iris Marín reiteró que, aunque la Defensoría del Pueblo saluda cualquier anuncio que pueda reducir la violencia, espera acciones concretas y verificables. “Recibimos el anuncio, pero pedimos más”, concluyó.