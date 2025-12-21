Lluvias causan serías afectaciones en la vía Pensilvania- Arboleda en Caldas

Manizales

En las últimas horas se presentaron varios deslizamientos en Pensilvania especialmente en el corregimiento de Arboleda. Por otro lado , las autoridades reportaron algunos deslizamientos en zona urbana de ese misma localidad que puso en riesgo algunas viviendas

Jhon James Gómez, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Pensilvania, informó en Caracol Radio que se presentaron muchas lluvias fuertes durante el fin de semana en la localidad, dejando como saldo la pérdida de la vía hacía Arboleda.

Además en zona urbana se registraron varios movimientos de tierra que pusieron en riesgo algunas viviendas, pero que por fortuna no impactaron las mismas.

“Hemos tenido varios deslizamientos sobre las vías del municipio, especialmente hacia el corrimiento de Arboleda donde se presentan cinco deslizamientos de mediana a grande magnitud”; dijo el funcionario

Gómez, comentó que están solicitando ayuda a la Gobernación para apoyar los puntos más afectados

“Se siguen presentaron afectación por deslizamiento sobre la quebrada eh la cabaña que pone en riesgo eh población ribereña eh de las veredas de La Torre y La Torre Baja en el municipio en el corregimiento de Arboleda”, dijo Gómez

Los corregimientos de Arboleda y Pueblo Nuevo son los más afectados por las lluvias en Pensilvania