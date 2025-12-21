Lenis Agudelo, pesebrista, nos cuenta sobre las tradiciones del pesebre

Lenis Agudelo es pesebrista y desde hace varios años se dedica a preservar y difundir una de las tradiciones más representativas de la Navidad en Colombia: la elaboración del pesebre. A través de su trabajo, mantiene vivas las prácticas culturales y simbólicas que rodean esta manifestación popular.

Para Agudelo, el pesebre no solo representa el nacimiento de Jesús, sino que también es un espacio para contar historias del territorio, las costumbres y la vida cotidiana. En sus montajes incorpora elementos tradicionales como el musgo, el corcho, las figuras en barro y los paisajes rurales, respetando los saberes heredados de generaciones anteriores.

El pesebrista destaca que esta tradición sigue transmitiéndose de padres a hijos y que, aunque hoy se combinan técnicas antiguas con nuevos materiales, el sentido del pesebre se mantiene: reunir a la familia, compartir la novena y fortalecer la memoria cultural durante la Navidad.