Imponen cargos disciplinarios a docente por presunto acoso sexual en Manzanares, Caldas

Manizales

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Gerardo Uribe Velásquez, docente de una institución educativa en Manzanares, Caldas, por el presunto abuso sexual contra varias de sus alumnas.

El Ministerio Público resaltó que el proceso se adelanta con el enfoque de género correspondiente y siguiendo las recomendaciones impartidas en los informes de implementación de la ley.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Caldas señaló que el disciplinable habría incurrido, entre enero y febrero de 2023, en comportamientos inapropiados con varias de sus estudiantes en espacios como aulas académicas y los pasillos del colegio.

El ente de control indicó que Uribe Velásquez habría aprovechado su condición jerárquica y vulnerado con su conducta el principio de moralidad, por lo que de manera provisional la calificó como falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.