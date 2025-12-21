En Guarne cayeron cinco integrantes de El Mesa y se desmantela una red de expendio de estupefaciente

Guarne- Antioquia

Las autoridades informaron que se logró la desarticulación de una red dedicada al microtráfico en el área urbana del municipio de Guarne, en el oriente de Antioquia, la cual hacía parte de los tentáculos ilegales del grupo denominado El Mesa.

La policía Antioquia informó que, con apoyo del Ejército, luego de varios allanamientos en inmuebles, además de labores de registro, capturaron a cinco personas en flagrancia, al parecer, quienes realizaban las labores de expendio de estupefacientes que se relacionan con hechos de violencia por el control de estas rentas ilegales.

“Entre los capturados figura Juan Pablo Ruiz Londoño, alias helicóptero, identificado como coordinador de expendios, junto a Diego Rivera Osa, alias Tomate, Róbin David Rivera Osa, Juan Pablo Rivera Osa, alias Tomatico, y Santiago Rivera Sánchez, quienes cumplían funciones como expendedores dentro de esta estructura ilegal”, informó el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante Departamento de Policía Antioquia (e).

En los inmuebles intervenidos fueron incautados 350 gramos de marihuana, 50 gramos de base de coca y dos grameras, elementos utilizados para la dosificación y comercialización de estupefacientes.