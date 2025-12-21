A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Diana Gamboa, el arte del plegado como herencia y vocación

Desde los tres años, Diana Gamboa se dedica al plegado de papel, un arte que heredó de su padre, reconocido origamista. Hoy continúa este legado y reconoce que se trata de un trabajo profundo y lleno de significado.

Además de crear grandes obras en papel, Diana es tallerista voluntaria en diferentes partes del mundo. A través del origami, acompaña procesos en fundaciones de niños con cáncer, trabaja con familias, con niños con autismo y con personas con alzhéimer, utilizando el arte como una herramienta de expresión, acompañamiento y bienestar.

Para Diana, el plegado de papel va más allá de la técnica, para ella es una forma de conexión humana. En cada taller promueve la paciencia, la concentración y la calma, valores que se reflejan en los procesos terapéuticos y emocionales de quienes participan. Su trabajo demuestra cómo el arte puede convertirse en un puente de inclusión y sanación.

