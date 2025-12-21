A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Aymer Carvajal, colombiano reconocido como el mejor pizaiolo de Latinoamérica

Aymer Carvajal es un barranquillero que inició su carrera gastronómica en el SENA, donde realizó un técnico en gastronomía. Hace 12 años decidió continuar su camino profesional en Argentina, país en el que trabajó con un chef italiano y reafirmó su gusto por la pizza, experiencia que lo llevó a crear su propia pizzería argentina, Paiza.

Cada año, en Nápoles se realiza el Mundial de la Pizza, un encuentro que reúne a los mejores pizzeros del mundo. En este certamen, y entre más de 700 competidores internacionales, Carvajal fue reconocido como el mejor pizaiolo de América Latina.

Actualmente, realiza una gira por Argentina, Chile y Colombia, donde ofrece un menú de degustación con diferentes técnicas de elaboración de pizza.

