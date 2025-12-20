Zaragoza: El Ejército destruyó equipos en 15 minas de ilegales de oro valorados en $160 millones

Zarazoza- Antioquia

La Brigada 11 del ejército reportó la intervención de varias minas de oro donde presuntamente realizaban la actividad de manera ilegal en zona rural del municipio de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño. Las autoridades no reportaron personas capturadas.

Las tropas, con apoyo del CTI de la fiscalía, llegaron hasta la vereda La Solita de Zaragoza, donde intervinieron de manera simultánea 15 unidades mineras, donde procedieron a la destrucción de 15 motores, una planta eléctrica, 13 clasificadoras, 200 metros de manguera y 150 galones de ACPM.

Según el reporte de la Brigada 11, todo el material destruido tendría un valor de 160 millones de pesos. Además, agrega que con las ganancias de estas minas el Clan del Golfo recibía millonarias sumas de dinero utilizadas para su funcionamiento criminal.

Es pertinente mencionar que, según los mineros de estos territorios, el Clan del Golfo no extrae directamente el oro, sino que se lucra del denominado impuesto que es cobrado a los mineros bajo amenaza.