Veteranos rechazan llamado de Maduro a una “unión militar” con Colombia

Norte de Santander.

El llamado del presidente venezolano Nicolás Maduro a una “unión perfecta” entre las Fuerzas Militares de Venezuela y Colombia para defender la soberanía de su país generó reacciones inmediatas en el nororiente colombiano, especialmente desde sectores de la reserva activa y veteranos de la Fuerza Pública.

Óscar Rico, presidente de la Asociación de Policías Retirados de Norte de Santander, calificó las declaraciones como “fuera de tono” y carentes de viabilidad, al considerar que responden más a la presión internacional que enfrenta el gobierno venezolano, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe.

“Las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia están para defender las instituciones del país, la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos colombianos. Es absolutamente imposible pensar en una unión con otro país para resolver problemas internos que no nos corresponden”, afirmó Rico.

Desde la óptica de los veteranos, la prioridad para Colombia debe ser el fortalecimiento interno y la prudencia diplomática, especialmente en una región de frontera históricamente sensible como Norte de Santander.

“Cada país debe resolver sus propios problemas. No podemos ir a buscar conflictos donde no los hay. Lo que debe primar es la tranquilidad y la prudencia frente a este tipo de invitaciones”, sostuvo.

Rico también hizo énfasis en la necesidad de reforzar el control fronterizo ante el temor de posibles afectaciones derivadas de las tensiones entre Washington y Caracas.

“Hay que rodear a nuestras Fuerzas Militares y a la Policía, reforzar la seguridad en la frontera y mantener el compromiso con la nación. Colombia no debe verse arrastrada a conflictos ajenos”, puntualizó.

Finalmente, el vocero de los policías retirados insistió en que el país debe mantener buenas relaciones diplomáticas y evitar decisiones que puedan comprometer la estabilidad y la seguridad nacional, reiterando que la defensa de Colombia debe hacerse “con nuestros propios medios y dentro de nuestro territorio”.