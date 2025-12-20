A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Pola Runsinke, la colombiana que lleva el sabor colombiano a Abu Dhabi

Pola Runsinke, la colombiana que lleva el sabor colombiano a Abu Dhabi

Pola Runsinke, la colombiana que lleva el sabor colombiano a Abu Dhabi

Paola Runsinke tomó la decisión de migrar a Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, y allí emprendió un proyecto que lleva la identidad colombiana a diferentes calles y a personas que visitan o habitan la capital.

Se trata de un camión pequeño, ‘La Colombianita’, pintado con los colores de la bandera de Colombia, con el que lleva la cultura colombiana a través de productos y paquetes tradicionales como Maizena para natillas y buñuelos, Chocorramos, quesos, Pony Malta y otros alimentos que evocan el sabor del país.

Paola continúa con este proyecto que emprendió hace nueve años, una idea que nació de la nostalgia y de extrañar la comida y los sabores de su tierra, y que hoy alegra a colombianos que viven en Abu Dhabi y se encuentran con el camión.

