Piden prudencia a los viajeros en temporada navideña por aumento del flujo vehicular en La Línea

Tolima

Tras detectar un aumento inusual del flujo vehicular en la vía Ibagué – Cajamarca – Calarcá, que conduce hacia el Alto de La Línea, la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima hace un llamado a la prudencia y responsabilidad de los conductores durante la temporada navideña.

En lo corrido del año 2025, por este corredor han transitado más de 2.874.000 vehículos, con un promedio diario de 8.190 automotores, lo que representa el desplazamiento de más de 2.800.000 familias.

A este comportamiento se suma que, con corte al 17 de diciembre, se registró un incremento de más de 9.000 vehículos frente al mismo periodo del año anterior, evidenciando un aumento significativo de quienes se desplazan por este corredor vial.

Ante este panorama, las autoridades del Tolima han fortalecido las acciones de coordinación, control, regulación y pedagogía en la vía, con el objetivo de prevenir siniestros y garantizar una movilidad más segura.

“Hemos adelantado campañas, brigadas y operativos, pero el factor determinante sigue siendo el conductor. Pedimos bajar la velocidad, tener paciencia y recordar que el afán no puede poner en riesgo la vida de las personas. Queremos que todos lleguen seguros a casa y disfruten unas fiestas tranquilas”, indicó el director operativo de Tránsito del Tolima, Miguel Bermúdez.

El funcionario insistió en la prudencia y el respeto por las normas de tránsito para proteger la vida y garantizar una movilidad eficiente en la principal vía que conecta al centro con el occidente del país.