Los organismos de socorro del municipio de La Ceja atendieron varias emergencias por las lluvias

La Ceja- Antioquia

En las últimas horas, los organismos de socorro del municipio de La Ceja atendieron varias emergencias debido a un torrencial aguacero que, aunque corto, sí desbordó quebradas que impidieron la movilidad en amplios sectores de la población urbana, principalmente.

Jhovany Gallego Ramírez, comandante de bomberos de La Ceja, reportó que el aguacero que duró cerca de 40 minutos fue bastante intenso, lo que elevó el caudal de tres quebradas en los barrios San Cayetano, El Hipódromo y Payuco. Además, se registró la caída de siete árboles, los cuales fueron removidos.

“Las quebradas que pasan por esos barrios subieron mucho su nivel y las aguas se empezaron a devolver por las aguas lluvias, entrando a las viviendas. Tenemos tres reportes de inundaciones, sí, eso fue, llovió muy poco tiempo, pero una precipitación muy fuerte, lo que provocó este tipo de inundación”.

Este sábado las labores se concentraron en remover el sedimento de las quebradas y la limpieza de las vías, y la situación se ha ido normalizando con el paso de las horas. Sin embargo, llamó la atención de la comunidad, ya que la mala disposición de los residuos arrojados a los afluentes empeoró la situación.

“Pudimos evidenciar temas de colchones sobre los afluentes. Lo que uno ya hace es un llamado a la comunidad, pues, para hacer una adecuada disposición de estos residuos. Sí, eso ayuda mucho a que la emergencia sea un poquito más grande cuando no hacemos una adecuada disposición de estos residuos, y lo que hacemos es arrojarlos a los afluentes”.

En esta reciente emergencia no se registraron personas heridas.