Josefina Klinger, una de las líderes que transforma el país desde Nuquí
09:31
Josefina Klinger hace parte del grupo de las 100 líderes que transforman el país, un reconocimiento a su trabajo social y comunitario en el Pacífico colombiano.
Josefina Klinger, fundadora de la organización Mano Cambiada, es lideresa social y defensora de derechos humanos en Nuquí. Desde 2006 impulsa un proceso de transformación cultural enfocado en valorar y aprovechar la riqueza social y ambiental del territorio. Su labor se basa en la recuperación y promoción de saberes ancestrales.
El impacto de su trabajo en la región la llevó a ser reconocida entre los 100 Nuevos Líderes de Colombia, una iniciativa de Prisa Media que destaca los aportes de personas y organizaciones al bienestar del país.
Hoy, Mano Cambiada se consolida como una red solidaria que apoya a más de 9.000 personas en la región.