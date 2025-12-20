El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Josefina Klinger, una de las líderes que transforma el país desde Nuquí

Josefina Klinger hace parte del grupo de las 100 líderes que transforman el país, un reconocimiento a su trabajo social y comunitario en el Pacífico colombiano.

Josefina Klinger, fundadora de la organización Mano Cambiada, es lideresa social y defensora de derechos humanos en Nuquí. Desde 2006 impulsa un proceso de transformación cultural enfocado en valorar y aprovechar la riqueza social y ambiental del territorio. Su labor se basa en la recuperación y promoción de saberes ancestrales.

El impacto de su trabajo en la región la llevó a ser reconocida entre los 100 Nuevos Líderes de Colombia, una iniciativa de Prisa Media que destaca los aportes de personas y organizaciones al bienestar del país.

Hoy, Mano Cambiada se consolida como una red solidaria que apoya a más de 9.000 personas en la región.