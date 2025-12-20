En Duitama ya se viven las fiestas decembrinas

Los eventos en la Perla de Boyacá visten de Navidad y celebración a la región.

Alumbrado inmersivo, tren navideño, mercado navideño, pista de patinaje, la conmemoración de los 30 años del Mundial de Ciclismo —único en Latinoamérica— y otros eventos hacen parte de la programación que el Gobierno de Duitama ha destinado para propios y visitantes.

Duitama tiene todo para vivir las fiestas navideñas: el concurso de villancicos, la iniciativa La novena a tu barrio con artistas que compiten en este certamen, además del Festival Internacional de Danza que llega al municipio con diferentes agrupaciones, y un gran cierre con el tradicional desfile de Años Viejos.