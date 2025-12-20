En Buenaventura recuperan dos menores, material de guerra y capturan disidente de las Farc

Este material al parecer iba a ser utilizado para atentar contra la Fuerza Pública y la población civil en esta región del país.

En medio de la ofensiva contra los grupos armados organizados que delinquen en el Pacífico colombiano, la Armada, en coordinación con la Policía, logró la incautación de material de guerra, la recuperación de dos menores y la captura de un integrante del Grupo Armado Organizado Residual “Jaime Martínez”, de las disidencias de las Farc, en zona rural del distrito de Buenaventura, Valle del Cauca.

La operación fue desarrollada en el sector conocido como La Esperanza, donde se hizo efectiva una orden de allanamiento a un inmueble. En el lugar se logró la captura de un sujeto y la recuperación de dos menores, así como la incautación de dos fusiles, dos pistolas, cuatro artefactos explosivos improvisados, detonadores eléctricos, proveedores, 275 cartuchos de diferentes calibres, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y equipos de comunicación.

De acuerdo con las autoridades, este material al parecer iba a ser utilizado para atentar contra la Fuerza Pública y la población civil en esta región del país, generando zozobra y afectando la seguridad de las comunidades.

Según investigaciones preliminares, el capturado, conocido con el alias de “Danilo Gutiérrez”, sería uno de los presuntos responsables de actividades criminales relacionadas con la instrumentalización de menores de edad, la adecuación de aeronaves no tripuladas tipo dron, la instalación de artefactos explosivos improvisados, el cobro de extorsiones y labores de inteligencia delictiva en esta zona del Pacífico colombiano.