Del pincel a The Shard: el colombiano que inspira la iluminación del edificio británico

Se trata de Gustavo Zuluaga, colombiano que migró a Londres en busca de oportunidades y que desde hace nueve años trabaja en The Shard. Comenzó en oficios varios y, tras dejar el arte por un tiempo, retomó el pincel y hoy su obra inspira la iluminación del edificio más alto del Reino Unido.

Retomó su pasión por el arte gracias a su hija y, a partir de allí, reafirmó su gusto por la pintura. Empezó a realizar diferentes obras hasta exponerlas y mostrarlas a sus compañeros de trabajo. En ese proceso, alguien se interesó por su trabajo y lo llevó hasta el departamento de marketing de The Shard, donde tuvo la oportunidad de exponer sus obras.

Hoy The Shard se ilumina con las obras del colombiano, quien se inspiró en los atardeceres que se reflejan en el edificio de cristal.