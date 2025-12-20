Cúcuta se alista para recibir a J Balvin en abril de 2026 / Borja B. Hojas

Cúcuta.

El anuncio del concierto de J Balvin, programado para el próximo 11 de abril de 2026 en Cúcuta, ya comienza a mover la agenda económica y turística de la ciudad.

Desde distintos sectores se habla de expectativa, preparación anticipada y proyecciones positivas, especialmente para el gremio hotelero, que viene de enfrentar un año complejo.

Hugo Santos, presidente de Cotelco, Capítulo Norte de Santander, aseguró a Caracol Radio que la noticia fue recibida con “gran satisfacción”, no solo por el impacto económico que representa, sino porque confirma que la región está siendo tenida en cuenta para eventos de talla nacional e internacional.

“Recibimos la noticia con muchísima expectativa. Sabemos la cantidad de gente que puede asistir y nos alegra que el Norte de Santander esté dentro de este tipo de giras y convocatorias, que también son actividades recreativas para toda la comunidad”, señaló el dirigente gremial.

Santos explicó que el sector hotelero ya empezó a prepararse, teniendo como referencia lo ocurrido en otras ciudades donde se ha presentado el artista, con eventos y taquillas sobrevendidas.

“Eso nos anticipa una ocupación alta en la ciudad y en el departamento. Estamos seguros de que tenemos la capacidad para cubrirla, especialmente porque llegará mucha gente de afuera, incluso desde Venezuela”, afirmó.

De acuerdo con Cotelco, los hoteles de Cúcuta cuentan con la capacidad necesaria para atender la demanda que se proyecta para esa fecha, y ya se adelantan reuniones de coordinación para garantizar una atención acorde a un público exigente.

“No solo hablamos de ocupación hotelera. Es un público joven, comunitario, que también va a dinamizar restaurantes y espacios sociales. El reto es tener una ciudad bonita, organizada y preparada para recibirlos”, agregó Santos.

El anuncio del concierto de J Balvin no solo despierta entusiasmo entre los seguidores del artista, sino que se perfila como un impulso clave para el turismo, el comercio y la imagen de Cúcuta como sede de grandes eventos.