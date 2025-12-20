Capturan a un corregidor en Ibagué por porte ilegal de armas de fuego

Tolima

Asombro generó en Ibagué la captura de Jairo Pérez, corregidor del centro poblado San Juan de la China, a quien sorprendieron con armas de fuego sin ningún tipo de permiso. El funcionario fue detenido por personal de la Policía Nacional en vía pública del barrio La Gaviota, donde le hallaron, al parecer, dos pistolas.

Tras la captura del corregidor por el delito de porte ilegal de armas de fuego, la Alcaldía de Ibagué emitió un comunicado a la opinión pública en el que condenó el comportamiento de la primera autoridad administrativa del popular corregimiento de San Juan de la China.

“Frente a esta situación, aclaramos que los hechos investigados corresponden a una conducta de carácter estrictamente personal, ajena a las funciones propias del cargo y a cualquier instrucción, autorización o conocimiento por parte de la Administración Municipal”, manifestó el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín.

Espín se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades judiciales y administrativas en el desarrollo de las investigaciones que se abran en contra del corregidor.

“De manera paralela, se adelantarán las actuaciones administrativas correspondientes, conforme a la normatividad vigente, con el fin de establecer las responsabilidades que se deriven de este hecho y adelantar las sanciones pertinentes al caso”, advirtió el secretario de Gobierno.