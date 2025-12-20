Candidatos comienza pedagogía electoral luego de conocer tarjetones para elecciones a Congreso

Tarjetones de Cámara de Representantes y Senado Norte de Santander / Foto: Registraduría.

Cúcuta

Luego de cumplir con la normatividad y el acta de realización del sorteo para la ubicación de los partidos y el número de los candidatos en el tarjetón electoral los candidatos empezaron a moverse para orientar a sus electores.

La Delegación de la Registraduría lideró la actividad junto a los líderes políticos y sus representantes quienes se mostraron expectantes inicialmente y posteriormente tranquilos de la asignación.

Los candidatos se mostraron tranquilos y confiados de poder orientar a sus militantes para las justas del mes de marzo donde el país elegirá a los integrantes de la Cámara de Representantes y el Senado de la República.

“Creo que me toco una buena ubicación, estratégica y fácil para orientar a quienes se identifican con mi propuesta” dijo una de las aspirantes.

Otro advirtió “independiente del lugar lo que hay que hacer es pedagogía para que los electores entiendan la ubicación del candidato de sus preferencias y así puedan marcar”.

Las autoridades electorales informaron que el proceso se dio con transparencia, organizado y acorde a las instrucciones del Registrador Nacional del Estado Civil para dar cumplimiento al cronograma establecido para ese fin.