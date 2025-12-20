Alerta en bases militares y estaciones de policía del Tolima por posibles atentados terroristas

Tolima

En las últimas horas, a través de su cuenta de X, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, celebró el decomiso de explosivos en la vereda Tolda Blanca del municipio de San Antonio, con los cuales el frente Joaquín Gonzales de las disidencias de las Farc pretendía cometer atentados en el departamento.

Según la mandataria seccional, la inteligencia de la Policía Nacional y el despliegue de las Fuerzas Militares permitieron la incautación del material explosivo que se encontraba en poder de las disidencias al mando de alias Calarcá.

“Precisamente hoy, al viceministro de Defensa, Walter Chávez, le reiteré la constancia de este tipo de actos criminales que presuntamente pretenden adelantar los desadaptados en Gaitania, Bilbao, Herrera y El Limón, entre otros lugares del departamento, y del apoyo urgente con más hombres, equipos, inteligencia y tecnología que requerimos del Gobierno Nacional”, manifestó Matiz.

Destacamos la labor de nuestras Fuerzas Militares y Policiales, por salvar vidas al decomisar material explosivo, perteneciente al Frente Joaquín González de las FARC-EP, que pretendía ser usado para cometer actos terroristas. Acción eficaz en la vereda Tolda Blanca de… — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) December 20, 2025

Por su parte, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, señaló que las guarniciones militares también permanecen en máxima alerta ante estos posibles ataques terroristas; como el registrado el pasado 7 de diciembre en el corregimiento El Limón de Chaparral, cuando disidencias de las Farc hostigaron con ráfagas de fusil la estación policial.

“Tanto el Batallón Caicedo que queda en Chaparral, el Batallón Patriotas que queda en Honda y el Batallón Jaime Rooke que queda en Ibagué deben tener mucha prevención, las bases y las guarniciones militares. Por eso es muy importante que el Ejército salga, no solo hacia adentro de la unidad, sino que también nos acompañe en puestos de control a las afueras de los mismos batallones y otras zonas”, detalló Bocanegra.

Se espera todavía un informe más detallado para conocer el tipo de explosivos decomisados en las últimas horas en la zona rural de San Antonio, sur del Tolima.