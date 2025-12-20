Alerta en bases militares y estaciones de policía del Tolima por posibles atentados terroristas
En el municipio de San Antonio, sur del Tolima, incautaron explosivos con los cuales las disidencias de las Farc pretendían cometer atentados.
Tolima
En las últimas horas, a través de su cuenta de X, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, celebró el decomiso de explosivos en la vereda Tolda Blanca del municipio de San Antonio, con los cuales el frente Joaquín Gonzales de las disidencias de las Farc pretendía cometer atentados en el departamento.
Según la mandataria seccional, la inteligencia de la Policía Nacional y el despliegue de las Fuerzas Militares permitieron la incautación del material explosivo que se encontraba en poder de las disidencias al mando de alias Calarcá.
“Precisamente hoy, al viceministro de Defensa, Walter Chávez, le reiteré la constancia de este tipo de actos criminales que presuntamente pretenden adelantar los desadaptados en Gaitania, Bilbao, Herrera y El Limón, entre otros lugares del departamento, y del apoyo urgente con más hombres, equipos, inteligencia y tecnología que requerimos del Gobierno Nacional”, manifestó Matiz.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, señaló que las guarniciones militares también permanecen en máxima alerta ante estos posibles ataques terroristas; como el registrado el pasado 7 de diciembre en el corregimiento El Limón de Chaparral, cuando disidencias de las Farc hostigaron con ráfagas de fusil la estación policial.
“Tanto el Batallón Caicedo que queda en Chaparral, el Batallón Patriotas que queda en Honda y el Batallón Jaime Rooke que queda en Ibagué deben tener mucha prevención, las bases y las guarniciones militares. Por eso es muy importante que el Ejército salga, no solo hacia adentro de la unidad, sino que también nos acompañe en puestos de control a las afueras de los mismos batallones y otras zonas”, detalló Bocanegra.
Se espera todavía un informe más detallado para conocer el tipo de explosivos decomisados en las últimas horas en la zona rural de San Antonio, sur del Tolima.