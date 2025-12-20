Acusan a un asesor inmobiliario de abusar de una niña de siete años en Bello
El hombre de 34 años fue detenido por la policía en el barrio Santa Ana luego de la denuncia de la madre de la víctima.
Bello- Antioquia
La Policía Metropolitana capturó a un hombre acusado de presuntamente cometer actos sexuales abusivos con una menor de edad en el norte del Valle de Aburrá. El señalado es un asesor inmobiliario.
Según el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, el hombre habría cometido la presunta conducta ilegal dentro del inmueble donde la menor de siete años vive con su madre en el barrio Santa Ana del municipio de Bello. Precisamente fue ella quien alertó a las autoridades que llegaron al sitio y capturaron al adulto de 34 años.
“Los hechos se habrían registrado cuando un asesor inmobiliario se encontraba adelantando un inventario al interior de una vivienda, específicamente en el barrio Santa Ana de este municipio, en el que reside una mujer con sus dos hijos menores de edad. De acuerdo con lo informado por la progenitora, su hija habría descendido del segundo piso de la residencia, manifestándole que el asesor le habría cometido acto sexual, por lo cual llamó de inmediato a la Policía Nacional”, manifestó el oficial castaño.
Sobre la situación del capturado, agregó que está pendiente de la judicialización por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de catorce años.