Stranger Things y Starbucks se unen para celebrar la amistad en Colombia

Recientemente Starbucks, una de las marcas operadas por Alsea en Colombia, y “Stranger Things” se unieron para disfrutar de cada sorbo. A partir del 15 de diciembre, consumidores en Colombia podrán disfrutar de una colaboración entre las franquicias, que rinde homenaje a la quinta y última temporada de la exitosa serie, con un toque nostálgico sobre la conexión, la lealtad y el poder de la amistad.

Mientras los fans regresan a Hawkins por una última aventura, se celebra el corazón de la historia: los lazos inquebrantables entre amigos, a través de bebidas y una colección de productos de edición limitada, inspirada en los momentos y personajes de la serie.

“A través de esta colaboración con Stranger Things, Starbucks busca inspirar a nuestra comunidad de clientes y partners (empleados), celebrando el poder de la pertenencia, la amistad, la lealtad y el trabajo en equipo,” dijo Mariana Flores, líder de marca y marketing de producto para Latinoamérica y el Caribe en Starbucks. “Mientras Stranger Things llega a su fin, quisimos celebrar una década de alegría, lealtad y comunidad junto a quienes han sido parte del camino, con una colaboración que refleja lo que ambas marcas hacen mejor: crear experiencias memorables que unen a las personas.”

En esta oportunidad, dos bebidas exclusivas llegan al menú en las tiendas de Colombia:

Stranger Things Starbucks Frappuccino: Una mezcla stranger y deliciosa con sabor a red velvet y sutiles notas de mocha, coronada con crema batida y un toque de chocolate oscuro. Cada sorbo se siente como entrar a Hawkins: dulce, inesperado y lleno de corazón.

Hopper’s Brew: Inspirada en el valiente jefe de policía de Hawkins, este café fuerte se sirve negro, tal como lo toma Hopper. Sin añadidos, sin adornos: solo una taza fuerte y auténtica, losta para enfrentar lo que traiga el día (o un Demogorgon).

Finalmente, en esta temporada los clientes podrán coleccionar una cápsula de productos inspirada en Stranger Things, que incluye vasos reutilizables, inspirados en los estilos icónicos y los colores distintivos que usaron los personajes de Hawkins High durante la serie y Stoppers inspirados en los personajes. Cada pieza está pensada para los fans que quieren llevar un poco de Hawkins a sus rituales diarios o a su lista de regalos. La colaboración va hasta el 31 de diciembre o agotar existencias.