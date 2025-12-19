Se debe avanzar en un escudo protector antidrones: MinDefensa por ataque a base militar en Aguachica

Este viernes, 19 de diciembre, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien se refirió al ataque, por parte del ELN, a una base militar en Aguachica , Cesar, que dejó 6 militares muertos y 31 personas heridas.

Según informó en un comunicado de prensa el comando de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, “los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados” en el atraque.

Por este motivo, el jefe de la cartera de Defensa del país hizo referencia la nueva coyuntura de seguridad que enfrenta el país por cuenta del uso de este armamento en ataques como el de Aguachica.

El ministro calificó de doloroso y rechazó el acto terrorista perpetrado por el ELN en esa base militar y enfatizó en que se debe avanzar en “en una capacidad aún más contundente para neutralizar este tipo de amenazas”.

“Un escudo protector antidrones”

El funcionario comentó que el ataque “se ejecutó con armas que llegan en esta era, no que se utilizaron en épocas anteriores. La afectación más importante que tenemos, y es el reporte que hasta el momento tengo, fue que fue ejecutado por drones”.

Y en ese sentido, aseguró enfáticamente que “la capacidad que debe avanzar en Colombia es un escudo protector antidrones”.

A pesar de que se puntualizó en la creación de este mecanismo de defensa, Sánchez dijo que “eso no limita a emplear otras capacidades para evitar que empleen, por ejemplo, tatucos o su lanzamiento de cilindros”.

“Anoche con el presidente de la República, Gustavo Petro, en el consejo de ministros que tuvimos, analizamos la urgencia, la emergencia, y se habló de que países como Israel, por ejemplo, desarrolló el ‘Iron Domo’ o la Cúpula de Hierro. En Estados Unidos plantearon el ‘Escudo Dorado’. Aquí se planteó la estrategia, el presidente la validó, de avanzar en un proyecto de crear un escudo protector en Colombia frente a la amenaza de los drones y se va a avanzar para gestionar un recurso aproximado por un billón de pesos adicionales al dinero que ya tenemos al presupuesto del 2026 , de tal manera que podamos, al menos, avanzar en la primera fase para contrarrestar este tipo de amenaza”.

Así, concluyó diciendo que “no hay dudas de que esta amenaza es latente, no surgió ahorita, llevamos varios años, varias décadas, y la clave aquí es fortalecer inteligencia y sistemas de protección”.

