Promotores del NO al peaje en Villa del Rosario están a la espera de un posible cierre total

Villa del Rosario

En Villa del Rosario, los promotores del NO al peaje, continúan con su labor para lograr una eliminación definitiva de este, ubicado sobre la autopista internacional.

“La parte de la realización y seguimiento de las firmas de la consulta popular, el cual radicamos hace días en la registraduría, más de 8.000 firmas con relación de que nos permitan otorgar la prologa y poder culminar esa gran meta que son las 11.511 firmas. Esto en la expectativa de poder convocar a la ciudadanía a un proceso democrático y a través del voto le podamos dar las herramientas a la alcaldía, herramientas para decirle no más peaje en Villa Rosario", dijo Robert Vaca, líder promotor del Cabildo Abierto.

Agregó que las solicitudes administrativas que han radicado “no sólo ha quedado ahí, también hemos presentado las acciones jurídicas tanto a la administración como el orden nacional, para la realización material que estamos esperando desde el mes de octubre, noviembre, diciembre, como lo es la demolición por la gravedad que ha tenido la infraestructura afectada por este atentado”.

Lo anterior lo reforzó resaltando que, actualmente, los peajes en todo el país están siendo blanco de atentados, con la activación de explosivos que dejan en riesgo la integridad de los trabajadores y los usuarios viales.

“También hemos presentado acciones jurídicas para que ya quede cerrado, no se ejercen actividades con relación al desgaste que ha tenido Invias y la Unión Temporal del peaje y que ya podamos permitir que suceda históricamente la misma situación que ha tenido la infraestructura del peaje El Escobal”.

Y frente al rumor que este peaje definitivamente no funcionará más y tendrá un cierre administrativo, aseguró que “estamos a la expectativa, seguimos esperando respuestas de envías y del Ministerio de Transporte con relación a ese actuar jurídico que han venido presentando estos actores. Estamos esperando si le damos la oportunidad y este regalo a los rosarienses en estas fechas, puede ser en esta semana que culmina o la semana siguiente”.