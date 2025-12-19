Claudia Restrepo, transformar la academia en la era digital 

La Universidad Eafit entrega $63 mil millones al año en becas, este logro no sería posible sin el trabajo de su rectora, Claudia Restrepo, quien llegó en 2022 a liderar este centro de estudios y resultó electa este 2025 por cuatro años más, ha liderado procesos de transformación tecnológica, innovación en programas como la Alianza 4U y este año logró su título como Doctora en Filosofía, Restrepo es uno de los 20 personajes del 2025 en Hora20.

Es la primer mujer en 60 años de historia de Eafit en llegar a la rectoría y asegura que la mayor preocupación en Colombia debe ser el acceso de los jóvenes a la educación superior, “tenemos un propósito superior en la búsqueda de becas y eso se hace a través de filantropía con fundaciones de la región y del país y, por otra parte, con capacidades propias de la universidad, armamos un modelo en el que pasamos del 20% con estudiantes con algún tipo de becas, ya estamos en el 27% y la idea es llegar al 50% en los próximos 15 años; queremos poner al servicio de la sociedad unas capacidades que son del país, es la suma de muchos actores a través de un propósito compartido”. La universidad cada semestre pone 300 becas que van del 100 al 40%, esto de acuerdo con el sistema como becas talento, donde se mide capacidad de talento, entrevistas y un modelo de calificación, donde a mayor necesidad económica, hay más tamaño de la beca.

La IA y la tecnología representan un cambio en la sociedad, herramientas que hoy hacen parte de la cotidianeidad, que al entender esa realidad, Restrepo manifiesta que el gran cambio de la IA es que cualquier estudiante tiene acceso a cualquier sistema que permite indagar, esto genera un cambio drástico en el modelo de aprendizaje, “esto es una oportunidad que significa cambios en modelo de evaluación, en las prioridades, pero nuestra mayor preocupación no es el uso de la IA, es el desarrollo de competencias matemáticas y en lectoescritura porque necesitamos que los jóvenes estén preparados en competencias básicas para hacer mejores preguntas y hacer que la IA permita acceder a un sistema de información más amplio y colaborativo”. Incluso, contó que la universidad cambió el sistema de admisión a partir del actual semestre, pues se incorporaron límites en competencias básicas para que entre más tecnología haya, más formación básica se dicte.