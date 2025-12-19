Había hecho denuncias y no tenía ninguna protección: hermana del asesinado director de DIAN en Tuluá

Este jueves, 18 de diciembre, Gilberto Calao, director de la DIAN en Tuluá, fue asesinado cuando, según información preliminar, al salir de su vivienda fue abordado por sicarios que se movilizaban en motocicleta y le dispararon en repetidas ocasiones.

Calao González, oriundo del municipio de Lorica, Córdoba, llevaba varios años vinculado a la DIAN y según los primeros reportes, no había recibido amenazas previas.

Por esta rezón, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló en la hermana de la víctima, Claudia Calao, quien pidió que el crimen de su familiar no quede impune y haya justicia.

En su primera intervención reveló que “él no tenía ninguna protección”. Según dijo, era una persona que llegaba a su oficina a las 7:00 de la mañana, luego de su jornada se iba a la casa y no era de salir y tener muchos amigos.

Comentó que su hermano “llegó a Tuluá en 2019″ tras el escándalo del caso Omar Ambuila. “En su momento, la DIAN consideró a los mejores funcionarios para poder quitar a todas estas personas que tenían indicios de corrupción y les hicieron unas pruebas especiales con polígrafo. Escogieron a los funcionarios de carrera que estaban mejor y mi hermano quedó seleccionado para Tuluá”.

“Para nosotros la familia era complicado (que él estuviera allí) porque él siempre, después de la muerte de mis padres, ha sido el sostén de la familia y para nosotros es complicado, pero él, por el cumplimiento de su deber y el querer a la institución, llevaba más de dieciséis años en la entidad”, dijo.

Ay agregó: “Él tiene una hoja de vida impecable, él fue asesor en el Ministerio de Educación del doctor Jaime Aria Ramírez, él trabajó en el Instituto de Seguros Sociales, fue director en Cali, fue director en Arauca, en Chocó. Él trabajó en la Procuraduría General de la Nación, un abogado con cinco especializaciones, toda su vida dedicado a lo público y técnico, o sea, un hombre intachable”.

Contó, además, que su hermano tuvo en su momento la oportunidad de haberse ido de Tuluá tras haber aplicado para un proceso de asenso en donde quedó de inspector, pero “él volvió a Tuluá y retomó porque él quería seguir haciendo su trabajo. Él ya tenía la edad para pensionarse, pero él quería seguir trabajando. Él decía: ‘un año más, hermana, y me devuelvo’. Entonces, ese es el dolor que nosotros tenemos”.

¿Tenía amenazas?

“Que nosotros sepamos no, pero él estuvo en la semana de las Velitas allá en (Bogotá) en una reunión que hubo en el nivel central, porque él puso en conocimiento la denuncia de unos cobros que estaban haciendo acá (Tuluá), de devoluciones. Se encontró esa novedad, esa anomalía y puso las denuncias ante la Fiscalía y las pasó a nivel central”, comentó.

Y dijo: “Él fue llamado porque la primera semana de diciembre había un congreso aduanero en Cartagena. Él no fue porque el director de la DIAN los llamó a todos para que fueran a esa reunión en Bogotá y él allá puso al tanto de esas investigaciones que estaba haciendo. Pero él no tenía ninguna protección ”.

“Cuando llegó Luis Carlos Reyes (a la dirección de la DIAN) e hicieron una reunión, él habló con él y le contó. Mi hermano siempre decía todas las preocupaciones a los directores, porque a veces estos directores regionales tienen una carga muy fuerte y la única forma de poder decir las cosas es cuando se ven con su director de la central y él eso lo hacía”, dijo.

Finalmente, pidió que el peso de la justicia caiga contra los criminales que lo asesinaron y que el caso no quede impune. “No puede seguir pasando que en Colombia maten a una persona por hacer su trabajo”.

