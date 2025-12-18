Un accidente de tránsito en Barbosa dejó 15 personas heridas

Barbosa- Antioquia

En la mañana de este jueves se reportó un accidente de tránsito en zona rural del municipio de Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá; según el reporte oficial de la alcaldía, 15 personas quedaron heridas.

El siniestro se registró en el sector Alto del Águila, vereda Corrientes, donde un vehículo de transporte público, al parecer con fallas mecánicas, se accidentó, dejando ese número de heridos, de los cuales 12 pacientes fueron atendidos y trasladados al hospital San Vicente de Paul de Barbosa y tres al hospital de Girardota.

La administración municipal indicó que esta emergencia fue atendida por la Secretaría de Movilidad, bomberos y la Unidad de Gestión del Riesgo, quienes, aparte de atender a los lesionados, comenzaron la investigación para determinar las reales causas de esta situación.