Registraduría ya inició revisión de firmas entregadas por precandidatos presidenciales para 2026

Colombia

Este jueves el registrador nacional, Hernán Penagos, informó que ya empezó el proceso de revisión de las firmas que fueron entregadas por quienes buscan aspirar a la Presidencia por este mecanismo.

#RetoElecciones2026 El registrador Hernán Penagos informó que ya empezó el proceso de revisión de las firmas que fueron entregadas por quienes buscan aspirar a la Presidencia por este mecanismo.



“Se presentaron 22 comités, cerca de 28 millones de firmas las recibidas hasta el… pic.twitter.com/cgyMG1Fnyy — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 18, 2025

Según dijo, hasta este miércoles 16 de diciembre, último día de plazo de entrega de firmas, se presentaron 22 comités y se recibieron cerca de 28 millones.

“Se presentaron 22 comités, cerca de 28 millones de firmas las recibidas hasta el día de ayer por la Registraduría Nacional, hace cuatro años fueron alrededor de 10 millones, es decir se multiplicó exponencialmente el número de firmas y la Registraduría desde hoy y hasta el próximo 21 de enero llevará a cabo la revisión de esas firmas e irá certificando”.

Los mecanismos de revisión de firmas:

Penagos explicó además que se cuenta con múltiples mecanismos para adelantar ese proceso de verificación. Uno de estos es una herramienta de analítica de datos que funciona con inteligencia artificial, y el otro un equipo de más de 500 supernumerarios.

“Por un lado, tenemos una herramienta de analítica de datos y de inteligencia artificial que cruza las bases de datos, los nombres radicados, las firmas presentadas con el Archivo Nacional de Identificación y con el Censo Electoral. De otro lado, tenemos un equipo de grafología que revisa trazos sobre algunas incidencias que reporta la herramienta de analítica e inteligencia artificial. Y por otro lado, tenemos un equipo de cerca de 500 supernumerarios que están haciendo revisión manual de gran parte de esas firmas”.

Agregó el registrador que se brindarán todas las garantías en el proceso de verificación de estas firmas e indicó que será una revisión juiciosa y rigurosa.

“Aquí tenemos un proceso muy organizado que nos va a permitir cumplir la tarea de revisión de firmas, pero también que le da garantías a todos los que quieren postularse por el mecanismo de firmas, de que esa revisión será muy juiciosa, sí muy rigurosa, pero que será dentro de todas las garantías”.

Hay que señalar que la organización electoral cuenta ahora con plazo hasta el próximo 21 de enero para certificar a los precandidatos y comités acerca de la validez de las firmas que entregaron.