Red de corrupción en MinJusticia: certificados ilegales por hasta $20 millones para uso de químicos

Una grave denuncia de corrupción sacude al Ministerio de Justicia. Según información conocida por Caracol Radio, funcionarios del ministerio estarían cobrando hasta $20 millones por certificado para autorizar el transporte, uso y comercialización de sustancias químicas controladas, las cuales pueden ser utilizadas en la producción de estupefacientes. De comprobarse, estos permisos habrían permitido que personas o estructuras ilegales accedieran de manera irregular a insumos clave para el narcotráfico.

Fuentes del ministerio confirmaron que ya existen denuncias radicadas y que se adelantan investigaciones disciplinarias internas para identificar a los funcionarios involucrados y revisar los certificados expedidos. Las autoridades advierten que se trataría de una práctica sistemática, que se habría extendido durante varios meses desde 2024, lo que pone en riesgo el control estatal sobre sustancias químicas reguladas y compromete directamente las estrategias contra las economías ilegales. La investigación sigue en desarrollo.