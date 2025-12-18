6AM6AM

Programas

Red de corrupción en MinJusticia: certificados ilegales por hasta $20 millones para uso de químicos

Este hallazgo fue formalizado en un documento enviado a la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, y al Procurador General, Gregorio Eljach, para su respectiva investigación.

Referencia de terminación de contrato y logo de MinJustica. Foto: Jackobs Stock Photography Ltda y Ministerio de Justicia vía Getty Images.

Referencia de terminación de contrato y logo de MinJustica. Foto: Jackobs Stock Photography Ltda y Ministerio de Justicia vía Getty Images.

P. Poveda

O. Villar

Una grave denuncia de corrupción sacude al Ministerio de Justicia. Según información conocida por Caracol Radio, funcionarios del ministerio estarían cobrando hasta $20 millones por certificado para autorizar el transporte, uso y comercialización de sustancias químicas controladas, las cuales pueden ser utilizadas en la producción de estupefacientes. De comprobarse, estos permisos habrían permitido que personas o estructuras ilegales accedieran de manera irregular a insumos clave para el narcotráfico.

Fuentes del ministerio confirmaron que ya existen denuncias radicadas y que se adelantan investigaciones disciplinarias internas para identificar a los funcionarios involucrados y revisar los certificados expedidos. Las autoridades advierten que se trataría de una práctica sistemática, que se habría extendido durante varios meses desde 2024, lo que pone en riesgo el control estatal sobre sustancias químicas reguladas y compromete directamente las estrategias contra las economías ilegales. La investigación sigue en desarrollo.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad