MinSalud es indiferente: Pacientes piden medidas cautelares ante CIDH por “vulneración” de la salud

Este jueves, 18 de diciembre, en los micrófonos de La W habló la hermana María Inés, integrante de la Asociación de Enfermos Hepáticos y Renales, quien se refirió a la medida cautelar que interpusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “grave vulneración” de la salud, ya que las autoridades competentes no le están facilitando el acceso a los medicamentos que estos necesitan.

“Tenemos información de 20 pacientes que le están vulnerando el derecho fundamental a la salud”, dijo, explicando que fundó la asociación hace 27 años, pero “nunca” habían “tenido una dificultad tan grande”, como la que están “viviendo en este momento”.

La hermana María Inés comentó que estos es porque antes, aunque habían tenido problemas similares, se habían solucionado. El tema pasa porque, en esta ocasión, “ni desacato, ni derecho a petición, ni tutela; nada, nada está funcionando”.

¿Qué está pasando con los pacientes?

Explicó que lo que está pasando es que hay una serie de medicamentos que las EPS no les están facilitando.

“Los pacientes trasplantados tomamos medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo de los órganos. Esos medicamentos hay unos que son muy costosos, otros no tanto, pero no son medicamentos que estén disponibles en cualquier farmacia”, resaltó.

Y agregó: “Se llaman inmunosupresores porque estos medicamentos lo que hacen es hacer que las defensas se bajen y no desconozcan el órgano que hemos recibido, y por eso son indispensables para que no haya rechazo”.

“¿Y qué ha pasado en estos momentos? Que la gente ha rechazado (el cuerpo a los órganos nuevos). En una semana en la Fundación Cardio Infantil tuvieron que hospitalizar seis pacientes por falta de medicamentos“, advirtió.

Familiares de pacientes fallecidos donan los medicamentos para cubrir el desabastecimiento

Así mismo, afirmó que las personas que si no toman sus medicamentos están en riesgo de morir, de allí la gravedad del tema.

“La persona que no toma su medicamento está en peligro de tener un rechazo, por eso pedíamos una medida preventiva, para evitar que estos pacientes fallezcan”, narró.

Y dijo: “Es que ya no tenemos recursos para conseguirles los medicamentos. Los pacientes han creado redes y se prestan dos pastillitas, diez, cinco. La familia de los pacientes que han fallecido también comparten sus medicamentos con los otros pacientes, pero ya hay un agotamiento total de estos medicamentos y eso nos está preocupando mucho”.

“La gente ya está en una angustia tremenda porque es que uno no se enferma solo físicamente, sino psicológicamente por la angustia de que mañana no tengo que tomar y que está en riesgo mi órgano, sobre todo que hay niños que están en esta situación”, dijo.

Finalmente, afirmó que el Gobierno no los ha ayudado para solucionar la coyuntura.

“Por eso hicimos esto, por eso esa medida, porque hemos encontrado una indiferencia total del Gobierno para remediar esta situación. El ministro de Salud es totalmente indiferente. Sale a decir todo lo contrario de lo que estamos viviendo realmente los pacientes", concluyó.

Por otro lado, el abogado Juan Carlos Bernal aseguró que “de acuerdo con el procedimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las solicitudes de medidas cautelares pasan inicialmente por una etapa de “estudio” o revisión preliminar, en la que se evalúa si cumplen los requisitos establecidos en el artículo 28 de su Reglamento”.

La propia CIDH advierte que, debido al alto volumen de solicitudes que recibe, esta evaluación puede tomar un tiempo considerable. En la práctica, este análisis inicial suele tardar entre dos y tres meses, tras lo cual la Comisión decide si da trámite o no a la solicitud y notifica formalmente a la parte peticionaria.

