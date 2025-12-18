Ministro Idárraga solicita a la fiscal hacer público el nombre del ‘funcionario 3′ de Odebrecht
El ministro (e) de Justicia aseguró que el país merece conocer el nombre del funcionario 3 dentro de este escándalo de Odebrecht-
Andrés Idarraga, ministro (e) de Justicia, habló en los micrófonos de La W y se refirió al escándalo Odebrecht tras las declaraciones de la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien aseguró, en esta misma emisora, que ya tenían el nombre del “funcionario 3″.
Sin embargo, Idarraga afirmó que no conoce el nombre de esta persona y que es la Fiscalía la que debe informar de quién se trata.
“El Código de Procedimiento Penal establece la posibilidad de dar a conocer ese tipo de asuntos cuando son de interés nacional, de interés público”, dijo.
Además, expresó dos preocupaciones que tiene: “Uno, ¿hace cuánto se sabe y por qué no se han tomado medidas inmediatas al respecto? Porque si lo saben, esa persona está suelta y yo creo que el país merece conocerlo”, dijo.
Siendo así, detalló que va a esperar una respuesta de la Fiscalía Norteamericana de Estados Unidos y a su vez le solicitará, la próxima semana, a la fiscal general que considere la posibilidad de comunicarle al país o al Ministerio de Justicia quién es el funcionario 3 del caso Odebrecht.
