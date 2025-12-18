Jueves 18 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

En el Quindío ya han sido incautados 50 kilos de pólvora en el marco de los controles operativos durante el mes de diciembre

Y es que las autoridades intensifican los controles debido al uso indiscriminado de la pólvora y teniendo en cuenta que se acercan unas fechas clave como son el 24 de diciembre, Navidad y 31 de diciembre que es la celebración de fin de año.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento evidenció que es alta la preocupación por la falta de cultura ciudadana que deriva en quemados con pólvora.

Reconoció que en Armenia hay lugares y sitios autorizados para la comercialización como lo establece el decreto municipal por lo que han incrementado los operativos para garantizar que se cumplan los parámetros en cuanto a la prohibición de cualquier artefacto que contenga fósforo blanco, debido al grave riesgo que representan para la integridad física.

Explicó que a la fecha ya son 50 kilos de pólvora se han logrado incautar y destruir, sin embargo, envío un llamado especial a la comunidad para fortalecer la cultura ciudadana y evitar el uso de estos elementos con el objetivo de vivir una navidad tranquila.

En el Quindío refuerzan los planes de seguridad de cara a la navidad y fin de año, las autoridades realizarán vigilancia permanente en zonas comerciales y bancarias

Empieza la temporada más importante de diciembre y por eso las autoridades establecen las medidas correspondientes para garantizar la seguridad tanto a propios como a visitantes.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento manifestó que se llevó a cabo un consejo de seguridad con el objetivo de evaluar las situaciones especiales que tiene que ver con la fecha del 24 de diciembre.

Sostuvo que fortalecerán la presencia policial en los bancos y en las zonas comerciales porque muchas personas están acudiendo a comprar los regalos de navidad o retirando dinero de la prima.

Dijo que los uniformados tienen la instrucción de entrar a los bancos y de socializar las recomendaciones con el objetivo de que la comunidad no sea víctima de hurtos.

En vías nacionales, uniformados de la Policía Nacional con el apoyo del canino “Balton”, lograron en el marco del “Plan Navidad con Propósito”, la incautación de aproximadamente 4 kilos de marihuana los cuales iban en una maleta.

Los uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Quindío, se encontraban realizando planes de vigilancia y control en el kilómetro 31+200 de la vía La Paila – Armenia, cuando requieren para verificación un bus intermunicipal, por lo que le solicitan al conductor el acceso a las bodegas de equipaje, donde el canino emite señal positiva a una caja de cartón.

Al observar su contenido, encuentran 08 paquetes los cuales poseen en su interior marihuana, avaluada en $1.400.000 por lo que una vez incautada, es dejada a disposición de la Fiscalía URI de turno.

Un agente de tránsito fue agredido en medio de un procedimiento en Armenia

En la carrera 22 con calle 50 en el sector del parque Valencia de la ciudad fue capturado un hombre de 34 años de edad por el delito de violencia contra servidor público tras haber agredido a un agente de tránsito con un objeto contundente.

El secretario de tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño informó que un motociclista fue requerido en medio de un procedimiento de control y el agente logró evidenciar que no contaba con espejos, ni licencia de conducción y también tenía sobrecupo.

Dijo que frente a las infracciones evidentes fue requerido por el agente cuando la emprende contra este y gracias a la oportuna reacción de las autoridades el motociclista fue capturado.

Según la base de datos de Prosperidad Social, faltan 1.800 hogares por cobrar Renta Ciudadana de los más de 3.000 que hacen parte actualmente, por lo que se recomienda a los ciudadanos reclamar el incentivo ya que no es acumulable e incluso puede incurrir en el congelamiento del subsidio.

Desde la Alcaldía de Armenia recuerdan que actualmente se están entregando los beneficios monetarios de los programas de Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor correspondientes al ciclo sexto y once respectivamente.

Las fechas de finalización para la entrega del incentivo son: Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Entrega del sexto ciclo hasta el 21 de diciembre 2025. Colombia Mayor: Entrega ciclo 11 disponibles hasta el 18 de diciembre

Alcaldes del Quindío evidencian su preocupación por la entrega de un predio a firmantes de paz, alertan por la conservación de la fuente hídrica que abastece a varios municipios

No para la polémica por la entrega del predio La Querendona del municipio de Circasia a firmantes de paz por parte de la sociedad de activos especiales por ser zona de conservación ambiental.

El alcalde del municipio de Filandia, Duberney Pareja lamentó la situación porque, aunque el predio no está ubicado en su localidad sí es beneficiado directo del agua.

Fue claro que como alcaldes deben estar de acuerdo con que las personas tengan tierra, pero la preocupación radica en que no se establezca una concertación para la entrega de un predio tan importante para varios municipios del departamento.

Envío un llamado al gobierno nacional para no seguir improvisando y entregando a los territorios que deben ser santuarios para proteger el recurso hídrico.

Además, afirmó que la invitación es que el predio sea declarado de utilidad pública por el municipio de Circasia en la revisión general del esquema de ordenamiento territorial.

Con motivo de la llegada de la temporada vacacional de fin de año, el Gobierno del Quindío, a través de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, lideró una campaña interinstitucional de bienvenida a los turistas en la Terminal de Transportes de Armenia, orientada a promover un turismo responsable y a sensibilizar sobre la prevención del uso de la pólvora y de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes – ESCNNA en los entornos turísticos del departamento.

Los organismos de socorro que participaron en el simulacro de accidente en el Aeropuerto Internacional El Edén se reunirán la próxima semana con el fin de presentar un balance del ejercicio y entregar a la Aeronáutica Civil los insumos para establecer un plan de acción institucional.

El director de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, Omgerd, Javier Vélez Gómez, dijo que esta fue una experiencia enriquecedora para el trabajo de las instituciones locales, toda vez que el tema del terminal aéreo tiene connotaciones especiales y requiere un plan específico de atención

El funcionario destacó la presencia de las empresas de transporte, combustible, seguridad privada y organismos oficiales de atención de emergencias, para estructurar un buen plan de reacción en caso de emergencia en el aeropuerto.

Desde la empresa Actuar dieron a conocer el nacimiento de Actuar Cooperativa que representará una transformación estratégica orientada a ampliar las oportunidades de acceso al sistema financiero formal y a consolidar un modelo de economía solidaria centrado en las personas.

Sostienen que Actuar Famiempresas inicia una nueva fase de crecimiento institucional. El director ejecutivo de Actuar, Luis Gabriel Duque, sostuvo que sin dejar atrás su vocación social ni su trabajo con microempresarios y emprendedores, la entidad apuesta ahora por un esquema cooperativo que le permitirá fortalecer su impacto y proyección regional.

La secretaría de Tránsito de Armenia informó que habrá ajuste de horarios por la temporada de navidad y fin de año donde El 24 de diciembre se atenderá en jornada continua, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Cabe resaltar que, solo hasta este día, se realizarán trámites que requieran pagos.

El 26 de diciembre NO habrá servicio y los días 29 y 30 el horario será NORMAL, pero solo habrá atención para los trámites que NO requieran pago. El 31 de diciembre también habrá jornada continua, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., con la misma condición de los días anteriores, atención para trámites que no requieren pago.

El 2 de enero del 2026 NO habrá servicio en la dependencia y se retorna la atención general el 5 de enero. La invitación por parte de la administración municipal es para aprovechar estos días y dejar todas sus diligencias de tránsito al día.

La ajedrecista Yarli Alejandra Agudelo se convirtió en la primera representante en la historia del ajedrez del departamento del Quindío en clasificar a una final nacional femenina de la categoría mayores.

Su participación se da en la Final Nacional Femenina de Mayores, certamen que se disputa en la ciudad de Pereira, Risaralda, y al que asiste con el apoyo de Indeportes Quindío.

La integrante de la Liga de Ajedrez del Quindío, compite frente a las mejores ajedrecistas del país en un torneo de alto nivel, cuyo principal objetivo es la clasificación a la Selección Colombia de mayores, que representará al país en las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez 2026, programadas para realizarse en Uzbekistán.

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) inició el mantenimiento semestral de la grama del Estadio Centenario, con el objetivo de garantizar que el principal escenario deportivo de la ciudad se mantenga en óptimas condiciones para la competencia profesional y el uso institucional.

Los trabajos, ejecutados por la empresa Zonas Verdes, fueron anticipados debido a que el Torneo de Ascenso 2026 iniciará antes de lo habitual. Por esta razón, el estadio permanecerá cerrado hasta inicios de enero de 2026, periodo necesario para la recuperación total del terreno de juego.

El proceso técnico incluye un corte vertical para limpiar la superficie de la grama, seguido de aireación, corte bajo y control fitosanitario mediante la aplicación de insecticidas, fungicidas y herbicidas. Posteriormente, se realizará una arenación para nivelar el campo y una fertilización especializada que fortalece raíz, tallo y hoja.

El SENA viene liderando un proyecto innovador que está transformando la forma de producir en el campo del viejo Caldas, a través del uso de bioinsumos elaborados con microalgas, una alternativa sostenible frente al alto costo de los fertilizantes químicos.

La iniciativa, que se empezó a estructurar en el 2024 y se implementa durante el 2025, integra ciencia, saber campesino y trabajo comunitario en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, beneficiando a más de 800 productores rurales dedicados a cultivos de hortalizas y productos de pancoger.