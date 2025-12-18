Inicia construcción de la primera villa olímpica de Sucre: será para deportes de combate y de pelota

Sincelejo

En Sucre comenzó la primera fase de la construcción de la Villa Olímpica, un proyecto que busca dotar al departamento de infraestructura para el deporte competitivo y de alto rendimiento.

La primera etapa incluye el Coliseo de Combate, con una inversión superior a 63.800 millones de pesos, diseñado para disciplinas como boxeo, taekwondo, judo, karate y lucha.La segunda fase contempla el Coliseo de Pelotas, con una inversión cercana a 28.000 millones, que servirá para deportes como voleibol, baloncesto, microfútbol y fútbol sala.

Este proyecto se desarrolla en Tolú y forma parte de la preparación del departamento para eventos deportivos nacionales, incluyendo los Juegos Nacionales 2027.

“La Villa Olímpica es una decisión de futuro. Se suma al gran complejo de proyectos que estamos desarrollando en el Golfo de Morrosquillo y en Sincelejo para llevar a Sucre a otro nivel. Lo hacemos porque creemos en el deporte como motor de transformación social y porque somos un equipo de resultados que le cumple a Sucre”, expresó la gobernadora Lucy García.

Durante el acto de colocación de la primera piedra estuvieron presentes figuras históricas del deporte colombiano como Antonio Cervantes “Kid Pambelé”, Miguel “Máscara” Maturana y Rodolfo Blanco, quienes acompañaron el inicio de las obras.

Las autoridades departamentales señalan que estas obras buscan garantizar espacios adecuados para la práctica deportiva y el desarrollo de atletas en disciplinas olímpicas.

El director del Inder Sucre, Samuel Álvarez León, destacó el alcance histórico de este proyecto: “Este es un sueño hecho realidad para todos los que creemos en el deporte como proyecto de vida. Sucre lo merecía. De la mano de la gobernadora Lucy García, una gobernadora del deporte, estamos haciéndolo realidad, llevando a nuestros atletas al alto rendimiento y a soñar con la excelencia deportiva”, afirmó.