“Hay que replantear Perseo si no está dando resultados”: presidente de Acore sobre el Cauca

Las críticas del presidente Gustavo Petro a la reacción de la fuerza pública tras el ataque ocurrido en el municipio de Buenos Aires, Cauca, el pasado 16 de diciembre, reabrieron el debate sobre la situación de seguridad en esta región y la efectividad de las estrategias militares del Gobierno. El mandatario habló de “incompetencia” y anunció posibles cambios, lo que generó una respuesta desde sectores de la reserva activa.

En entrevista con W Radio, el general en retiro Guillermo León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE), afirmó que el jefe de Estado está en su derecho constitucional de exigir explicaciones, al ser el comandante supremo de la fuerza pública y el principal responsable del orden público en el país.

Sin embargo, advirtió que lo ocurrido en el Cauca no puede analizarse como un hecho aislado. Según explicó, el deterioro de la seguridad en el departamento viene de años atrás y se ha profundizado por la reducción del pie de fuerza, problemas de movilidad, falta de helicópteros y limitaciones logísticas que afectan la capacidad de reacción ante ataques armados.

En ese contexto, el general León señaló que es necesario revisar a fondo la operación Perseo, desplegada desde 2024 en el Cauca. “Hay que replantear qué ha pasado con Perseo y evaluar si realmente ha dado resultados. Si no es así, se debe ajustar la estrategia para que el mando militar recupere el control de una zona que, en lugar de mejorar, se está deteriorando”, sostuvo.

El presidente de ACORE insistió en que la seguridad debe entenderse como un bien público que trasciende las diferencias políticas y requiere una articulación efectiva entre autoridades locales, regionales y nacionales, así como entre los distintos componentes de la fuerza pública.

Durante la entrevista también se refirió a la política de paz total y su impacto en el fortalecimiento de grupos armados ilegales. Aunque aclaró que la estructura responsable del ataque en Buenos Aires no tiene una mesa de diálogos con el Gobierno, advirtió que otras organizaciones han aprovechado estos procesos para ampliar su presencia territorial y consolidar economías ilícitas.

Finalmente, al referirse al paro armado del ELN y a los recientes golpes de estas estructuras en varias regiones del país, el general en retiro aseguró que uno de los mayores desafíos sigue siendo la inteligencia. Señaló que solo con capacidades sólidas de inteligencia y el apoyo de la ciudadanía es posible anticipar acciones terroristas y golpear de manera efectiva a los grupos armados ilegales.