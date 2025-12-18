Fuerte polémica por operativo contra vendedora ambulante en Bogotá: debaten concejal e Inti Asprilla

La alcaldía de Carlos Fernando Galán en Bogotá está adelantando varios operativos para levantar puestos de venta ambulante e intentar resolver el problema del uso del espacio público. Uno de los operativos se realizó en uno de los puntos más emblemáticos de la capital, en la esquina del centro comercial Andino.

Ese operativo generó mucha polémica, luego de que la concejal Cristina Calderón, del Nuevo Liberalismo, asegurara a través de sus redes sociales que gracias a su gestión, “de la mano con la Alcaldía de Chapinero, estamos recuperando el espacio público en la esquina de Zara (...) Un paso más para poner orden en la ciudad y recuperar los andenes.

Cristina Calderón responde a las críticas tras operativo en Bogotá

Ante los hechos, Calderón respondió en La W y aseguró que por apoyar estos operativos la han tildado hasta de miserable. Al tiempo, habló también el senador Inti Aprilla, quien aseguró que se contactó con la mujer a la que le levantaron su puesto y quedó muy afectada.

“El tema del espacio público, del uso y el abuso del espacio público tiene que ver con que están violando los derechos de los bogotanos a la movilidad, porque hay en zonas como en San Victorino, donde ni siquiera se puede caminar si hay una emergencia no puede pasar una ambulancia no puede pasar un carro de bomberos y esto Bogotá no se lo puede permitir”, dijo la concejal.

Sumado a esto, insistió en que no todos los vendedores informales son personas pobres o vulnerables: “En el censo que se hizo de vendedores informales en la séptima, se encontraron 1.142 vendedores informales en el espacio público y se descubrió que 51% de estos vendedores no son vulnerables y ahí no hay solo vendedores, también el 67% de los hacedores de oficio que ocupan el espacio público en la séptima tampoco son vulnerables y el 66% de los artistas tampoco, es más, tienen ventas en promedio por más de 2.500.000.000 entonces, pues eso la verdad no tiene sentido que ocupen el espacio público, que no paguen impuestos”, agregó.

El senador Inti Asprilla rechazó lo sucedido: “sensación de injusticia”

Por su parte, Asprilla señaló que esta fue una indignante y dolorosa: “En la foto que se publica se ve cómo se retira a una vendedora informal, mientras al mismo tiempo aparece una camioneta de alta gama mal parqueada, a la que no se le hace ningún procedimiento, y eso genera una sensación muy fuerte de injusticia.”

Y agregó: “Lo que yo observo con preocupación es que el alcalde Galán parece querer retomar la senda que dejó el exalcalde Enrique Peñalosa, con estos operativos de recuperación del espacio público, sin resolver el problema de fondo.”

Asprilla también señaló que “detrás de cada uno de esos operativos hay una familia, y eso no se puede perder de vista cuando se toman este tipo de decisiones”. De hecho, contó que logró tener contacto con la señora Geraldine, a quien retiraron del lugar, “ella nos dice es que esta situación es sumamente dolorosa, porque ella depende de esa venta para su sustento y para poder darle la Navidad a sus dos hijas”.

