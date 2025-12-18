Foro Gobernanza Territorial: Apuestas de Superciudad 2025 liderado por Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, bajo la dirección de Robinson Casarrubia Cardona, y en convenio con la Fundación Universitaria Colombo Internacional – Unicolombo, realizó el Foro Gobernanza Territorial: Apuestas de Superciudad 2025, evento que marcó el cierre del proyecto “Fortalecimiento de las competencias en gobernanza territorial: una perspectiva de Superciudad”.

El foro tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Cartagena, salón Barahona, y contó con la participación de más de 300 asistentes, entre ciudadanía en general, servidores públicos, representantes del sector académico, empresarial y líderes de la sociedad civil. El encuentro se consolidó como un espacio de reflexión y diálogo sobre el futuro de la ciudad desde una visión de gobernanza territorial, democracia participativa e innovación pública.

Esta iniciativa se articuló de manera directa con el Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027 “Cartagena Ciudad de Derechos”, aportando a sus apuestas estratégicas en gobernanza democrática, participación incidente e innovación institucional, en coherencia con las normas vigentes sobre formación de servidores públicos, fortalecimiento institucional y promoción de la participación ciudadana en la gestión del desarrollo territorial.

“Es importante resaltar la alta participación de la ciudadanía cartagenera en estos escenarios. Logramos integrar a los cuatro actores clave del desarrollo de la ciudad: el sector productivo y gremial, la academia, la ciudadanía y la institucionalidad, lo que fortalece la construcción colectiva de ciudad”, destacó Robinson Casarrubia Cardona, director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo.

El foro se desarrolló en tres momentos principales. En primer lugar, una apertura institucional, en la que se socializaron los avances y resultados del convenio entre el Distrito y Unicolombo, resaltando los procesos de formación en gobernanza territorial, participación ciudadana e innovación pública.

Posteriormente, se llevó a cabo un panel intersectorial, que propició el diálogo entre representantes de la sociedad civil, el sector empresarial, los servidores públicos y la academia, permitiendo la confrontación de visiones, la identificación de consensos y la construcción de rutas de acción para el corto y mediano plazo del desarrollo territorial de Cartagena.

Este espacio fue complementado con la conferencia magistral “La democracia: un viaje inacabado”, a cargo de Yesid Carrillo, quien abordó los desafíos contemporáneos de la gobernanza y la participación ciudadana en contextos urbanos complejos.

El cierre del evento estuvo marcado por la entrega oficial de la Cartilla Ciudadana, un documento que recopila los principales resultados, propuestas y análisis construidos de manera participativa durante el desarrollo del proyecto. Este momento se acompañó de un ejercicio de socialización interactiva, orientado a posicionar la cartilla como una herramienta viva para la acción colectiva y la toma de decisiones públicas.

Desde el sector académico, se resaltó el impacto de este tipo de iniciativas en la construcción de una visión compartida de ciudad. Al respecto, Luis Felipe Perilla, vicerrector académico de la Universidad de San Buenaventura, señaló:

“Como sector académico y como parte del sistema de educación superior del Distrito de Cartagena y del departamento de Bolívar, reiteramos nuestro compromiso con esta iniciativa y nuestra convicción de que la participación de todos los actores en estos espacios es fundamental para avanzar en la construcción de una visión compartida de ciudad”.

Asimismo, varios asistentes coincidieron en destacar que estos escenarios permiten retroalimentar los conocimientos sobre las acciones que se desarrollan desde la Administración Distrital y desde otras instituciones que hoy hacen parte de este ejercicio colectivo.

Con la realización de este foro, la Alcaldía Mayor de Cartagena reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la gobernanza territorial, la participación ciudadana y la innovación democrática, consolidando a la ciudad como un referente de gestión participativa en el Caribe colombiano.