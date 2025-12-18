“Dona una tapa para nuestros amigos peludos”: campaña en pro de los animales en el Quindío

Armenia

Este viernes 19 de diciembre se llevará a cabo una nueva jornada en pro de los animalitos en el aula ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ.

Precisamente María Lucelly Ramírez de educación ambiental de la entidad explicó que es la segunda jornada de tapatón del año porque la primera se desarrolló en el mes de julio donde lograron recolectar 1.525 kilos de los cuales 1.345 kilos de tapas plásticas y 180 kilos en cartón.

Enfatizó que la invitación es a la comunidad y diferentes entidades para que participen activamente de la jornada pues aspiran recaudar como mínimo una tonelada y también recibirán alimento porque será un regalo de navidad para las mascotas callejeras que tienen como dolientes a las fundaciones.

Reconoció que el plástico es un problema garrafal por eso es clave que la comunidad guarde las tapas y contacte a la corporación para generar conciencia sobre el proceso ambiental en pro de los animalitos.

Recordó que en el Quindío hay una persona encargada que tritura el material y ya ese material triturado lo vende a Cali o Medellín donde se producen insumos de plástico por lo que impacta en la economía circular.

Fue clara que todo el proceso es valioso porque se evita que el plástico llegue a los rellenos sanitarios y a las quebradas impactando positivamente en el medio ambiente.

Sostuvo que todo lo recauden en la jornada será repartido entre una fundación de animales en Armenia, en Quimbaya, La Tebaida y personas naturales que tienen 15 a 20 perros por eso el llamado a aportar a la campaña.