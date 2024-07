Dona una tapa por los amigos peluditos, 10 años de esta campaña que lidera la CRQ, Quindío

ARMENIA

En Armenia, se realizó con total éxito la campaña “tapatón” dona una tapa por los amigos peluditos que lideró la autoridad ambiental del Quindío, donde recolectaron 1400 kilos de tapas.

En el aula ambiental de la Corporación Autónoma regional del Quindío, CRQ se llevó a cabo esta campaña que integra el medio ambiente y los animales.

María Lucelly Ramírez Gómez, líder de educación ambiental de la CRQ

Feliz con ustedes acá porque hay que reconocer que el primer medio de comunicación que estuvo en el programa de educación ambiental ha sido Caracol Radio, gracias porque como tú dices hace 10 años nació este programa dona una tapa para mis amigos los peludos y desde ese momento siempre caracol, ha estado conmigo en todos los eventos

Y agregó “tenemos las fundaciones que se benefician como es Patitas de Esperanza del municipio de Quimbaya y Funat de Tebaida y acá en Armenia hay fundaciones, pero también hay personas naturales que cuidan en sus hogares, esos perritos y esos gatitos callejeros, por eso tenemos concentrado también acá para darle a esas personas que, desde gran corazón, cuidan esos seres tan importantes que tenemos no solamente en el departamento, sino en el planeta

10 años del Programa

Estamos hablando de 40 toneladas de tapas y plástico que no ha llegado al relleno sanitario, es una satisfacción del programa, porque es mostrar que sí se puede, porque uno de los problemas grandes que tenemos en el planeta es el plástico, saben que llega la última parte que llega sale de mi casa cae a un relleno o a una quebrada o a un río y por último el océano y hoy podemos encontrarlo el micro plástico, que ya tiene los animales, estamos hablando de 7 islas en el mundo de plástico en los océanos.

1400 Kilos de tapas recolectadas por la autoridad ambiental en el Quindío. Foto Caracol Radio Ampliar

¿Cuál es el proceso con las tapas?

María Lucelly Ramírez explicó tenemos una empresa que hace 10 años que también nos compran y vienen hasta acá realizan el pesaje, nos pagan por kilo, vamos a ver cuánto nos van a pagar este año no sé más o menos un promedio entre 600 800 pesos por kilo, vamos a ver que si de pronto nos aumentan a 1.000 pesitos este año, voy a pedirles ese favor tan grande y este material, ellos lo separan por colores los procesan y ya, hay empresas a nivel nacional porque ya sabemos que en Antioquia en el Valle en Cundinamarca hay empresas que están procesando y utilizando estos materiales que nacieron y salieron de mi hogar para para producir insumos como son los ladrillos ecológicos que ya están construyendo viviendas, también tenemos los parques infantiles, los postes para las fincas, entonces hay muchos materiales, ya estamos hablando de la economía circular, porque verdaderamente estamos procesando y transformando estas tapas y evitando que este material llegue donde no tiene que llegar.

Campaña "tapatón" Fotos: Cortesía CRQ Ampliar

Educación Ambiental

La Corporación Autónoma Regional del Quindío no solo está cuidando el ambiente, sino también formándose seres integrales a través de la educación ambiental y uno de los gestores más importantes en este proceso de hacer transversal, la educación ambiental es el director el doctor Jaider Lopera que verdaderamente hay que reconocerle que en esta administración se ha despertado mucho más ese trabajo y ese compromiso de los funcionarios de la Corporación.

¿Cómo se escogen las fundaciones animalistas?

Las fundaciones deben tener también compromiso con el programa porque si no nos traen y no nos aportan tapas o plástico, entonces no podemos, la fundación que en este momento siempre se ha caracterizado en el departamento del Quindío es Patitas de esperanza de Quimbaya, porque verdaderamente tiene que aportar y personas naturales como ya vimos y hay otras personas que han venido que tienen perritos en la casa que no hay quien los apoye, nosotros desde este programa les damos la manito, porque las fundaciones también deben aportar al programa, porque si todos lo estamos haciendo como ciudadanos, mucho más las fundaciones que son las que se van a beneficiar con el recurso financiero que resulta.

Campaña “Dona una tapa por nuestros amigos los peludos ...