Designación de EE. UU. al Clan del Golfo como “terroristas” no altera diálogos de paz

Álvaro Jiménez, jefe del equipo negociador del Gobierno en los diálogos con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

El jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), o Clan del Golfo, Álvaro Jiménez, aseguró que la decisión de Estados Unidos de declarar a ese grupo como organización narcoterrorista no modifica de manera sustancial el curso de las conversaciones que adelanta el Estado colombiano en busca de una salida negociada al conflicto.

Según explicó Jiménez, no es una situación novedosa para Colombia entablar procesos de diálogo con organizaciones armadas que figuran en listados internacionales de terrorismo.

“Asumimos que no es una novedad para Colombia adelantar conversaciones que buscan la solución negociada del conflicto con grupos que están designados como organizaciones terroristas tanto en las listas de la Unión Europea como en las listas de los Estados Unidos”, señaló.

El jefe negociador recalcó que, en ese sentido, la declaratoria estadounidense no implica cambios estructurales en lo que actualmente desarrolla la mesa.

“Por tanto, no habría una modificación sustantiva de lo que estamos desarrollando”, afirmó.

No obstante, Jiménez indicó que la mesa de diálogos se mantiene atenta a los movimientos del contexto internacional y a las dinámicas geopolíticas que puedan incidir en el proceso.

“Es natural al procedimiento normal de cualquier escenario de conversaciones estar atentos a los desarrollos y a las dinámicas que están sucediendo en el entorno”, explicó.

Finalmente, sostuvo que esta observación permanente no es exclusiva del Gobierno colombiano, sino que hace parte del análisis que adelanta la comunidad internacional en un momento marcado por transformaciones y tensiones globales.

“Estamos haciendo una observación de ello como lo hace también el conjunto de la comunidad internacional en este momento donde hay tanta dinámica geopolítica con aspectos novedosos”, concluyó.