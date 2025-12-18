Contraloría encontró irregularidades en el PAE 2024: Alcaldía de Manizales desmiente la información

Manizales

La contraloría General de La República encontró irregularidades en el PAE de Manizales en la vigencia 2024, según el veedor de esta contratación se encontraron inconsistencias relacionadas con niños fantasmas y sobre costos. La Alcaldía informó que estas afirmaciones son falsas y aclaró varios aspectos respecto a este proceso

Juan Jairo Muñoz, Veedor del PAE Manizales, explicó en Caracol Radio, que en el más reciente informe de la Contraloría General sobre el plan de alimentación escolar se encontraron tres inconsistencias relacionadas con supuestos niños fantasmas, es decir, que en algunos formularios se encontraron raciones de más entregadas a personas inexistentes. Además, supuestamente se entregaron alimentos a niños no matriculados y en tercer lugar se presentaron sobrecostos en la contratación de las madres manipuladoras de alimentos

“ Se encontraron niños fantasmas que no existen ni en la plataforma ni en los colegios y aparecían allí facturados y pagados , como si se les hubiese prestado el servicio de restaurante escolar”; dijo Muñoz

Por su parte, el secretario de Educación de Manizales, Andrés Felipe Betancourt, comentó que estas afirmaciones son muy delicadas y no son ciertas, que incluso ya se envió material de prueba a la Contraloría para que modifique su calificación de supuestos hallazgos fiscales. El funcionario indicó que está investigación está fijada en bases de datos erróneas y solicitó prudencia al veedor Muñoz

“Pues tenemos absoluta certeza de que nuestras bases de datos tienen la información de que solamente se han pagado raciones que han sido efectivamente servidas. Estamos muy tranquilos”; comentó el funcionario

Se espera que la Contraloría se pueda pronunciar sobre las nuevas pruebas allegadas por la Alcaldía sobre el proceso de licitación del 2024 del PAE