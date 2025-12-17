Comisión de Acusación e Investigación archivó 16 procesos en contra del presidente Gustavo Petro

Colombia

La Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes archivó este miércoles 17 de diciembre, un día después del cierre del Congreso, 16 expedientes con investigaciones en contra del presidente Gustavo Petro.

De estos expedientes no hacen parte los relacionados con las denuncias que ha presentado el excanciller Álvaro… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 17, 2025

Según informaron fuentes a Caracol Radio, de estos expedientes no hacen parte los relacionados con las denuncias que ha presentado el excanciller Álvaro Leyva y tampoco, la investigación que se adelanta por violación de topes electorales.

Por el contrario, sí fueron archivados algunos otros, todos de tipo penal, que tienen que ver con investigaciones por no haber renunciado al Senado para ser candidato presidencial, la presunta intervención del jefe de Estado en funciones del Fiscal General de la Nación por publicaciones de su cuenta de X, e inducir, presuntamente, a funcionarios públicos en participación política.

Hay que señalar que algunos de los representantes de oposición que integran esta Comisión no asistieron a la sesión, debido a que no estaban de acuerdo con el archivo de los expedientes.

Por ejemplo, el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, dejó constancia de su ausencia advirtiendo que “no puedo hacer parte de semejante barbaridad y abuso”.

“Rechazo de manera categórica que esta Comisión sea utilizada, directa o indirectamente, para promover actos de impunidad respecto del presidente de la República, o para legitimar actuaciones que no respondan al cumplimiento estricto del deber constitucional de investigar con independencia, rigor y transparencia”.